Livrea Black on Black Livery per la Ducati Panigale V2

BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Panigale V2, la supersportiva di Borgo Panigale è pronta a regalare emozioni uniche agli appassionati della guida in pista, grazie alle sue elevate prestazioni frutto di un’intensa ricerca da parte dei tecnici Ducati. Caratterizzata da linee compatte e muscolose, è equipaggiata con un’elettronica sofisticata, pensata per permettere al pilota di sfruttare le sue performance in totale sicurezza. Il DNA da vera sportiva è confermato anche dai nuovi pneumatici di serie, i Pirelli Diablo Rosso IV Corsa. Per il 2024, Ducati aggiorna la gamma colori della Panigale V2 con la nuova livrea Black on Black Livery, che si affianca alla classica Ducati Red. La nuova colorazione esalta il carattere audace della Panigale V2. La predominanza del dark matt grey è intervallata dalla presenza di elementi in glossy black, per una ricercata combinazione finale. La livrea è completata dal logo Panigale V2 e da dettagli in rosso su serbatoio, carene e cerchi. Ulteriore novità introdotta dalla Black on Black Livery è poi la sella, rinnovata nella grafica e nei materiali.

La Panigale V2 è una moto muscolosa ma compatta, dal disegno essenziale e dai profili decisi che trasmettono potenza, senza perdere l’eleganza tipica delle supersportive Ducati. Le superfici della moto, cucite attorno al telaio Monoscocca, mettono in risalto le forme del bicilindrico Superquadro, mentre il frontale è dominato dalle due prese d’aria che integrano il proiettore full-LED. La carena a “doppio layer” – che vede una carena principale estendersi verso l’alto ad abbracciare idealmente il serbatoio e una in secondo piano con funzione di estrattore dell’aria – propone l’essenzialità tipica delle sportive Ducati, sottolineandone eleganza e unicità. Uno stile sportivo che si integra a pieno con la potenza espressa dal motore della Panigale V2, il bicilindrico Superquadro da 955 cm3 . Omologato Euro 5, il Superquadro è godibile nella guida su strada quanto efficace e reattivo in pista, con i suoi 155 CV a 10.750 giri/minuto e con una coppia di 104 Nm a 9.000 giri/minut

Sicurezza e pieno controllo della moto sono sempre garantiti dalla dotazione elettronica della Panigale V2, basata sull’impiego della piattaforma inerziale a 6 assi. Il pacchetto elettronico comprende infatti ABS Cornering EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Quick Shift up/down (DQS) EVO 2 e infine l’Engine Brake Control (EBC) EVO, che aiuta il pilota a ottimizzare la stabilità della sua Ducati in condizioni estreme di ingresso in curva. Insieme alla celebrativa Panigale V2 Bayliss, la Panigale V2 è l’unica bicilindrica della gamma Panigale di Ducati.

La Panigale V2 è disponibile a partire da 19.690 euro e la livrea Black on Black Livery sarà nei concessionari Ducati a partire da questo mese.

foto: ufficio stampa Ducati

(ITALPRESS).