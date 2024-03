ll campano Salvatore Lioniello vince la tappa milanese di DiPizza

Salvatore Lionello ha conquistato la giuria di DiPizza, rientrando tra i “Magnifici 7+7” di Milano. Il noto “Pizzaiolo con il Cappello” ha presentato la sua “Nerano”. Lioniello è il creatore della “diversamente napoletana”, un modo alternativo di concepire la classica pizza napoletana. L’impasto è maggiormente leggero e arioso, fermentato a lungo e condite con ingredienti di alta qualità. La pizzeria a Milano è stata aperta nell’ottobre 2023 ed è diventata rapidamente un luogo popolare per gli amanti della pizza a Milano. Il tour itinerante DiPizza, organizzato da Dissapore e Garage Pizza, alla scoperta delle migliori pizzerie d’Italia è partito lo scorso 25 marzo da Milano e percorrerà diverse regioni.

Per ogni tappa vengono selezionate dopo un’attenta attività di studio e analisi sette pizzerie e sette catene artigianali che rappresentano al meglio il loro concetto di pizza, legato al proprio territorio di appartenenza. Nella serata di ieri le sette pizzerie meneghine premiate sono state: Amunì, Biga, Confine -Pizza e Cantina, Dry Milano, Giolina, Glory POP, La Pizza Popolare, Marghe, Modus, Mozzafiato, Piz, Pizzeria Da Lioniello, Santa Margheria. Per la categoria “le magnifiche sette catene artigianali” di Milano sono state segnalate: Assaje, Berberè, Capuano’s, Da Zero, Lievità, Peperino, Pizzium. Ogni pizzeria si è distinta per la sua filosofia, l’utilizzo di ingredienti di alta qualità e la maestria nella preparazione della pizza. I vincitori della tappa milanese saranno, poi, protagonisti di un evento, confrontandosi con una giuria di esperti, giornalisti e food blogger. Verranno, poi, inseriti in una guida che potrà essere consultata tra le pagine di Dissapore e di Garage Pizza. Un’occasione per valorizzare, far conoscere e crescere la cultura gastronomica italiana attraverso la pizza.

DiPizza Milano è stato realizzato con il contributo dei suoi partner ufficiali: Solania Pomodoro, Bob Robotics, Frantoi Cutrera ed Emme Distribuzione, che sono stati al centro della serata di ieri con presentazioni e degustazioni. Gli sponsor tecnici, Kbirr e Fattoria Pagano hanno invece proposto degli abbinamenti alla pizza. Protagonisti di un evento di successo che ha conquistato il palato dei presenti. Le prossime tappe si svolgeranno in Sicilia nel mese di maggio, in Calabria a giugno, Puglia a settembre e Roma ad ottobre. Di Pizza è un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della pizza, un’occasione per scoprire le nuove tendenze del settore e assaggiare le pizze migliori d’Italia.