“LLaMAntino”, in Puglia l’intelligenza artificiale al servizio della lingua italiana

La Regione Puglia sigla un accorto con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani e l’Università di Bari per avviare una sperimentazione di intelligenza artificiale generativa pubblica e open source, interamente dedicata alla lingua e alla cultura italiana.

Il progetto utilizzerà “LLaMAntino”, un modello linguistico sviluppato dall’Università di Bari e considerato tra i più avanzati open source in lingua italiana. Il modello sarà addestrato su una selezione di 500 lemmi messi a disposizione da Treccani, con l’obiettivo di migliorare la comprensione del lessico italiano, cogliere le sfumature semantiche e valorizzare i riferimenti culturali attraverso fonti di altissima qualità.

Il protocollo, della durata triennale e senza costi per le parti, vedrà la Regione Puglia, tramite il Dipartimento per la Transizione digitale, coordinare le attività; l’Università di Bari fornire modello e competenze tecniche; e Treccani mettere a disposizione i contenuti.