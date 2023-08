LM, il lusso secondo Lexus

ROMA (ITALPRESS) – Condensare il lusso di una limousine in uno spazioso minivan dotato di tutta la comodità di un ufficio mobile. È l’obiettivo della nuova generazione della Lexus LM che per la prima volta sarà commercializzats anche in Europa. Il “Luxury Mover” rappresenta l’ultima tappa di un rinnovamento completo della gamma di prodotti Lexus rivolti soprattutto al benessere dei passeggeri: i sedili sono progettati per garantire il massimo comfort mentre un sistema all’avanguardia regola i parametri principali all’interno monitorando costantemente la temperatura, la qualità dell’aria e l’illuminazione. Il nuovo LM sarà disponibile sui mercati europei a partire dall’autunno 2023.

col3/tvi/gtr