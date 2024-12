LMDV Capital, maxi operazione con Briatore per scalare il mercato dell’hospitality

“Sono entusiasta di questa acquisizione, che rappresenta un passo storico per Triple Sea Food e per l’ospitalità italiana. Questa operazione ci proietta tra i giganti del settore a livello internazionale, confermando che noi italiani, maestri nell’arte dell’ospitalita’ e della cucina, possiamo dire la nostra in maniera significativa. Un ringraziamento speciale va al nostro team, che ha messo anima e passione in ogni progetto, e al nostro presidente Leonardo Maria Del Vecchio. Con la sua visione, ci ha insegnato a non porci limiti e a mettere sempre le persone al centro. Ancor di più nel nostro settore sono loro a fare la vera differenza”. Lo afferma, in una nota, Davide Ciancio, Ceo e co-fondatore di Triple Sea Food in merito all’acquisizione da parte di LMDV Capital del Brand Twiga e di 4 location del gruppo Gruppo Majestas, che fa capo a Flavio Briatore. Con questo accordo Triple Sea Food, gruppo di proprieta’ di LMDV Capital, si avvia a diventare uno dei piu’ importanti protagonisti dell’hospitality di lusso italiano.