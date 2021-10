Lo Chalet Ciro da Mergellina a Caserta: il debutto venerdì 8 all’Outlet Village di Marcianise

La pasticceria Chalet Ciro dà il via a una nuova avventura nel magico e saporito mondo dello street food e approda presso l’Outlet Village di Marcianise in provincia di Caserta, punto di riferimento in tutta la Campania per lo shopping di qualità.

Il nuovo food truck Chalet Ciro sarà operativo a partire da venerdì 8 ottobre, per gustare anche a Caserta la mitica graffa “fritta e mangiata”, golosa tentazione, uno dei dolci più acclamati della pasticceria aperta nel 1952 sul lungomare di Mergellina a Napoli, e oggi presente sul territorio con diversi punti vendita. Fritta al momento, la graffa è di una leggerezza unica e rappresenta una pausa confortante per chi si reca alla “Reggia” per fare qualche acquisto, in giro tra le vetrine degli oltre 140 negozi dalle grandi firme e a prezzi ridotti tutto l’anno. Di graffa Chalet Ciro ce n’è una sola, inconfondibile e inimitabile come il look del brand e i colori aziendali riportati sul nuovissimo truck che non vede l’ora di mettersi in funzione per allietare i vostri palati dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 20.00, il sabato e la domenica sino alle ore 21.

A Napoli lo Chalet Ciro è presente, oltre che a Mergellina, a via Cilea, in piazza Garibaldi, viale Giochi del Mediterraneo e all’Ipercoop di Quarto.