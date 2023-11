Lo chef stellato Domenico Iavarone sbarca a Sorrento: nuovo progetto con la famiglia Manniello del Grand Hotel La Favorita

Nasce il ristorante “ZEST” Lo chef stellato Domenico Iavarone e la sua brigata a Sorrento con la famiglia Manniello del Grand Hotel La Favorita, per l’avviamento di un nuovo progetto ristorativo, vista mare e con giardino, nel cuore di Sorrento: il ristorante ZEST. La famiglia Manniello è già rinomata per il ristorante “O Parrucchiano”, un caposaldo della ristorazione sorrentina per sapori e tipicità, un emblema nel mondo della cucina che risale al 1868, e proprietari appunto anche del Grand Hotel La Favorita, dove la nuova generazione dei Manniello ha deciso di mettere in campo la lunga esperienza di famiglia per un progetto culinario, che esalti al massimo i sapori del territorio, con l’arte a la maestria dello stellato Domenico Iavarone.

Del resto lo chef vanta una lunga esperienza nel settore, dalle brigate di Gennaro Esposito ed Oliver Glowig al riconoscimento della stella Michelin al Maxi di Vico Equense nel 2014 e, per la prima volta nella storia dell’area vesuviana, è stato capace di far brillare la stella Michelin a Torre del Greco al Josè Restaurant nel 2019. Creatività, Tecnica e Qualità sono i pilastri della cucina di Iavarone; tradizione e rispetto per le materie prime, creando un perfetto equilibrio nel piatto. “Ringrazio tutte le persone che da anni mi accompagnano nella mia crescita professionale – commenta lo chef Iavarone – i clienti, la brigata, la mia famiglia, i colleghi e gli amici. Auguro il meglio alla famiglia Confuorto per il progetto José Restaurant. E ringrazio la famiglia Manniello per la fiducia che ripongono in me e nella mia squadra per il percorso che stiamo intraprendendo. Come sempre daremo il massimo per conquistare i palati più esigenti, nel pieno rispetto dei sapori della tradizione”. Grande soddisfazione e movimentazione c’è intanto a Sorrento tra le sale del Grand Hotel La Favorita, dove i due giovani Giuseppe e Mario Manniello si stanno confrontando da mesi con architetti, lo chef Iavarone e sopratutto con il papà Vincenzo Manniello, sempre in prima linea alla guida del ristorante O’ Parrucchiano. “

Il nuovo ristorante sarà il risultato naturale della nostra esperienza familiare, con un pizzico di innovazione e creatività, dalla scelta del menu’ agli spazi dedicati alla cantina – dicono Giuseppe e Mario Manniello – papà come sempre ci incoraggia ad ogni passo e il confronto quotidiano è entusiasmante. La squadra è ben affiatata e crediamo molto nello chef Iavarone, che con la sua cucina ha sempre espresso in grande stile i sapori della tradizione. Siamo già pronti naturalmente anche con i menu’ delle festività, per un Capodanno esclusivo, tra lo spettacolo dei fuochi di Sorrento e la cucina dello chef Domenico Iavaraone” Il nome del nuovo ristorante “ZEST” e’ un chiaro richiamo ai limoni di Sorrento e al grande giardino che circonda il Grand Hotel La Favorita, dove i clienti saranno conquistati, non solo per la sala interna, tra maioliche e grandi vetrate sul borgo antico Sorrentino, ma anche e soprattutto per gli spazi immersi nel verde ed una sala in giardino, che si distinguerà anche per la titopologia di menu’ rispetto alla sala interna, per immergersi in un’esperienza esclusiva tra tradizione e creatività, ispirato dalla memoria sensoriale Sorrentina e la storia di famiglia. Un tributo che i due giovani Manniello e lo chef Iavarone hanno voluto fare al papà e ai sapori su cui fondano le radici familiari e la meravigliosa Sorrento.

Mario Manniello

Classe ‘94, e’ cresciuto professionalmente correnti tra i tavoli di O’ Parrucchiano e l’Università Svizzera Glion Institute of Higher Education, riconosciuta tra le migliori al mondo nel campo dell’ospitalità; laureato in Hospitality Business Management. Successivamente, ha deciso di ampliare le proprie competenze in Spagna, lavorando presso due prestigiosi alberghi, Hilton Barcelona e W Barcelona, dove ho potuto mettere in pratica le conoscenze acquisite e sviluppare ulteriormente le sue abilità nel settore dell’ospitalità.

Giuseppe Manniello

Classe ‘92, e’ cresciuto seguendo il papà Vincenzo ad ogni passo ed ancora oggi si confrontano positivamente per nuove idee e progetti per la crescita delle attività di famiglia. Laureato in Business Management presso l’Università LUMSA di Roma. Dopo aver completato gli studi, ha investito le proprie competenze per far carriera e crescere nella gestione del Grand Hotel La Favorita, ottenendo risultati eccezionali. La sua competenza nel settore lo ha reso un elemento prezioso per il successo dell’hotel, seguendo lo sviluppo dei vari settori senza mai allontanarsi troppo dall’esperienza familiare e l’identità territoriale.

Grand Hotel La Favorita

Cinque stelle situato in via Torquato Tasso, nel cuore del centro antico di Sorrento, con vista mare e circondato da ampi giardini, immerso nel profumo degli agrumi tipici della Penisola Sorrentina. Le 85 camere sono ampie e luminose, tutte isolate acusticamente e dotate di balcone, di cui 5 junior suite, dotate dei più moderni confort. E’ già presente un ristorante interno con sala colazioni e lounge bar in terrazza con piscina. Il tutto vista mare. Si arricchisce da dicembre di una nuova offerta gastronomica con la creazione del ristorante ZEST e lo chef stellato Domenico Iavarone.