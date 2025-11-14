Lo chef vietrese Pasquale Vitale ambasciatore della cucina italiana e del made in Italy in Oman

L’edizione 2025 della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo che si è svolta dal 10 al 13 novembre 2025 nel Sultanato dell’Oman ha visto protagonista lo chef vietrese Pasquale Vitale, su diretta richiesta dall’ambasciata italiana nel paese del Golfo. Ad accoglierlo l’ambasciatore italiano Pierluigi D’Elia, anche lui vietrese d’origine. L’evento, alla sua decima edizione, ha lo scopo di diffondere nel mondo la tradizione e la cultura culinaria italiana nonché la qualità del nostro patrimonio agroalimentare come esempio di eccellenza del made in Italy.

Allo chef Pasquale Vitale il compito di rappresentare il nostro paese sul tema che quest’anno è stato “La cucina italiana tra salute, cultura ed innovazione”. L’arrivo di Vitale in Oman prosegue la stretta collaborazione instaurata da tempo tra l’ambasciata italiana di Mascate e l’Associazione dei Ristoranti del Buon Ricordo di cui il titolare del ristorante “Pascalò” di Marina di Vietri sul Mare fa parte.

Fitto il programma degli impegni tenuti dallo chef vietrese, accompagnato dalla moglie e maitre di sala Maria De Angelis. Martedì 11 novembre c’è stato l’esordio con una cena degustazione presso la residenza dell’ambasciatore Pierluigi D’Elia alla presenza di personaggi di spicco della comunità locale ed internazionale che hanno molto apprezzato i piatti preparati con prodotti italiani. Per l’occasione chef Vitale ha sorpreso piacevolmente l’ambasciatore D’Elia, omaggiandolo di una maglia della Salernitana personalizzata per tenere sempre alto l’orgoglio salernitano.

Il giorno dopo per Pasquale Vitale è stata la volta di una lezione alla presenza di un gruppo di studenti omaniti presso il locale istituto universitario “Oman Tourism College”. Protagonista un piatto della tradizione: gli gnocchi e le varie preparazioni che hanno attratto la forte curiosità dei partecipanti alla lezione. Giovedì 13 novembre lo chef vietrese ha tenuto un live cooking show presso l’Hypermax-Mall of Oman, con il pubblico presente deliziato dalle preparazioni rigidamente legate alla cucina tradizionale italiana.

L’esperienza omanita di Pasquale Vitale si è conclusa con un grande successo, confermando ancora una volta come la cucina italiana, nella sua autenticità e capacità di innovarsi nel rispetto della tradizione, sappia conquistare i palati e i cuori di tutto il mondo. L’entusiasmo e la partecipazione del pubblico hanno testimoniato l’interesse crescente verso la cultura gastronomica italiana, simbolo di convivialità, salute e qualità.

«Esprimo profonda soddisfazione per l’accoglienza ricevuta e forte orgoglio per l’opportunità concessami dall’ambasciatore Pierluigi D’Elia di rappresentare l’Italia in un contesto così prestigioso», ha dichiarato lo chef Pasquale Vitale, sottolineando «l’importanza del dialogo tra popoli attraverso il linguaggio universale del cibo».

Con la chiusura della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo 2025, il legame tra l’ambasciata italiana a Mascate e la tradizione culinaria del nostro paese esce ulteriormente rafforzato, lasciando aperta la strada a nuove collaborazioni future nel segno del gusto, della cultura e dell’eccellenza del Made in Italy.