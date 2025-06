Lo chiamavamo zio Carlo per un gioco affettuoso, per quel senso di confidenza e rispetto nei confronti di un Cardinale del giornalismo abile nel mettere d’accordo il diavolo con l’acqua santa per la bonomia con cui mascherava la sua vivace scaltrezza.

Tutti noi del mestiere abbiamo imparato qualcosa da lui. E gli dobbiamo tanto per la generosità con cui dispensava favori e cortesie. Per i colleghi era una fonte di buoni consigli perché, cosa rara, non coltivava l’invidia e la gelosia.

Non credo esista un solo collega che possa dire di non essere stato ascoltato e accontentato nel suo desiderio, se lecito e possibile. Zio Carlo è stato un’istituzione, un riferimento certo, un punto fermo soprattutto nei momenti di confusione.

Non gli mancava niente: aveva il senso della notizia, conosceva l’importanza dell’organizzazione, praticava la professione in senso moderno avendo ben chiaro il concetto che senza santi non si cantano messe.

Per l’Ansa, dove ha servito come vicedirettore per tanti anni, è stato un toccasana. Molte delle iniziative ancora in piedi risalgono al tempo in cui lavorava coinvolgendo istituzioni, associazioni e categorie. Aveva fantasia e la sapeva usare.

Una delle stagioni più fortunate l’ha vissuta in Agenzia al fianco di Fabio Tamburini che ha poi seguito al Sole 24 Ore come consulente strategico e instancabile costruttore di operazioni speciali. Dove c’era uno spazio per crescere, s’infilava.

Per primo aveva intuito la centralità del Mediterraneo come teatro di fatti rilevanti e aveva costituito a Napoli Ansamed per raccontarli con attenzione e continuità. Una folta schiera di professionisti ha fatto gavetta alla sua scuola.

Appariva allegro e spensierato anche quando, come tutti, aveva i suoi problemi da superare. Ma non ricordo un suo lamento anche quando la salute, pochi anni fa, gli ha fatto un brutto scherzo e ha dovuto correre ai ripari.

Zio Carlo era un fuoriclasse. Forse mai il numero uno in una specialità ma sicuramente in cima alla classifica nella combinata. Era un uomo completo anche per l’amore che portava alla famiglia. Adorava i suoi due figli.

Tanti di noi possono dire di essere stati suoi amici. L’affabilità del suo tratto incoraggiava a crederlo. E penso che fosse proprio così. Che fosse capace di un sentimento autentico e disinteressato. Anche per questo gli vorremo per sempre bene.