Lo “fanno strano” nel proprio lavoro: nel settore pubblico come prassi, ma anche altrove

Non si salva nessuno. Ormai è diventata norma o quasi di chi lavora di concetto porre in atto un modo di porgersi diverso dal solito. Nella maggioranza dei casi tanto avviene quando si affronta un tema di un certo spessore quindi non banale. Tanto vale per qualsiasi argomento si voglia passare al vaglio. È evidente che l’esempio parte dall’alto, cioè dalla politica. Per essa va intesa l’intero sistema di istituzioni che, semplificando al massimo, é possibile definire la mano operativa della stessa che è usata per operare nelle situazioni più disparate. Queste ultime sono le stesse che gli italiani e quanti si correlano con essi si trovano a affrontare giorno per giorno con i propositi più disparati. Con desolazione, ma essendo necessario, va evidenziato che la farragine che si interpone di continuo nei rapporti di quegli attaches operativi, sembra rifarsi all’espressione toscana “ciurlare nel manico”. Essa corrisponde di massima al pronunciare “‘parole in libertà”. Non quelle scelte e usate dai Futuristi oltre un secolo fa, ma altre più che attuali, quelle a vanvera, sempre più in uso un po’ in ogni occasione che presti il fianco per farlo. La certezza del diritto dovrebbe essere il presupposto a cui deve riferirsi in generale il modo di operare di chiunque.

Ex aequo procede la linearità della forma con cui esso é partecipato agli interessati in maniera diretta. E’ a questo punto che viene fuori l’aspetto più concreto della questione. Nei tribunali di Roma antica, quando nel corso del dibattito venivano espresse, sia da parte dall’accusa che della difesa, concetti confusi e contorti, il magistrato che presiedeva quel processo asseriva con solennità che la materia esposta era incomprensibile

perchè altrettanto lo era il pensiero che l’ aveva generata. La frase originale era:”ab oscura cogitatione, obscurus sermo”, più lineare e più semplice, quando si arriva a dover farne uso. Un dubbio però insidia con fondatezza chi si trova a affrontare situazioni del genere accennato. Sono quelle spine nel fianco, frutto di scarsa conoscenza dell’argomento da parte di chi è preposto alla elaborazione degli stessi argomenti o proprio sono voluti per motivi che potrebbero dare volutamente ragione a quanti ipotizzano la creazione di spy story o qualcosa di simile? Certo è che i motivi restano oscuri e ogni ipotesi diventa condivisibile E tant’è, gens italica.