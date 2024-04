Lo psichiatra napoletano Antonio D’Ambrosio nel direttivo dell’Aiamc

Antonio D’Ambrosio, medico chirurgo e specialista neuropsichiatra, uno dei primi psicoterapeuti cognitivo comportamentali a Napoli e nel Sud Italia è stato appena eletto nel consiglio direttivo dell’AIAMC (Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva).

Laureato con lode in Medicina e Chirurgia e specializzato con lode in Psichiatria presso l`Università degli studi di Napoli, D’Ambrosio è un pioniere della terapia cognitivo comportamentale italiana, che pratica da 40

anni come professionista e professore universitario. Attualmente è direttore scientifico nella prestigiosa sede di Palazzo Cifariello al Vomero del CBT Clinic Center di Napoli ed è docente di `Riabilitazione Psichiatrica` presso l`Università degli Studi di Genova. D’Ambrosio è stato anche docente di `Terapia cognitivo comportamentale` presso il Master ABA dell`Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e docente di `Riabilitazione Psichiatrica` presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria della Federico II di Napoli.

Inoltre, è stato membro del Comitato Scientifico e docente al corso di perfezionamento e di alta formazione su `Interventi sulle ludopatie e le dipendenze dal gioco d`azzardo` presso l` Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.