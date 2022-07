Lo sceneggiatore romano Andrea Careri vince il BIG Apple Film Festival

Lo sceneggiatore e scrittore romano Andrea Careri (La Mia New York, Un Giorno senza Kobe, Ultra edizioni) ha vinto il prestigioso BIG Apple Film Festival, che nel 2022 ha avuto oltre 30.000 partecipanti da tutti gli Stati Uniti e Canada, per la sua sceneggiatura Forget New York. Dopo aver vinto con la sua sceneggiatura originale, Forget New York, ha firmato con la KMC, Talent Agency di Hollywood che rappresenterà Careri in USA e in Canada. Careri è uno dei pochi italiani nella storia ad essere riuscito ad ottenere un agente a Hollywood.