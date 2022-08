Lo scudetto? Per Boban è una partita tra Inter e Milan. Ed eventualmente la Juventus

“La Juventus è affamata, ha qualità, ma ho tanti dubbi, anche se Vlahovic in Italia fa la differenza. L’Inter è sempre la favorita ma è una lotta aperta e il Milan mi incuriosisce: lo scudetto è stato anche più bello di quello di Perugia nel 1999, ma la vera sfida ora è ripetersi”. Questa l’idea di Zvonimir Boban sulla Serie A appena cominciata dopo il trionfo della squadra di Stefano Pioli nell’ultimo campionato. “Sorpreso? Sì e no – spiega il capo del calcio dell’Uefa in una intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ – L’Inter era superiore e aveva un vantaggio enorme, ma la rosa del Milan era più forte di quello che la gente pensava. A chi ho fatto la prima telefonata? A Maldini e Massara che mi hanno passato Pioli sul pullman di ritorno da Sassuolo. Io rifarei tutto quello che ho fatto al Milan. E quanto successo per il rinnovo di Maldini è stato un fatto deludente. Ibrahimovic ancora in campo? Non fa bene, ma capisco se continuerà perché so come ragiona. Tutti noi milanisti, io in particolare, gli saremo grati per sempre, perché lui ha cambiato tutto, è unico”.