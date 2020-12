Lo sforzo immane del Napoli non basta: vince l’Inter 1-0

12^ GIORNATA DI SERIE A

Stadio: Giuseppe Meazza

Marcatori (Assist): 73′ Lukaku

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (66′ Sensi), Gagliardini, Young (86′ D’Ambrosio); Lautaro Martinez (77′ Hakimi), Lukaku.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (84′ Ghoulam); Bakayoko, Demme (84′ Elmas); Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens (16′ Petagna).

Serata decisamente negativa per gli azzurri sia per il risultato sia per gli infortuni, infatti domenica il Napoli dovrà rinunciare a Mertens ed Insigne, che si aggiungono alla lista degli indisponibili. La partita si divide in due parti: i 70’ che precedono il rigore trasformato da Lukaku, ed i successivi 20’ finali.

Il Napoli di Gattuso si dispone inizialmente con un 4-4-2, costruendo l’azione dal basso con 3 uomini, in avanti Zielinski sembra in linea con Mertens. Sfortunatamente la prima emozione della partita arriva al 16’ e riguarda proprio il belga, che abbandona il campo in lacrime dopo un tentativo di cross da posizione defilata, Andrea Petagna entra al suo posto, e questa volta lo fa bene. Al 17’ Lautaro non sfrutta l’unica occasione della sua squadra, la conclusione dell’argentino termina di poco a lato da posizione favorevole. Al 33’ Lozano in velocità serve Petagna, il pallone arriva a Zielinski che però non riesce a centrare lo specchio della porta con un buon tiro.

Nella ripresa nulla cambia fino al 69’, quando Handanovic è costretto ad una grande parata sul tacco di Insigne e salva il risultato; il minuto successivo Massa assegna un rigore in favore dei nerazzurri: un lento Ospina travolge Darmian, ritrovatosi davanti alla porta con il pallone grazie ad una serie di rimpalli. Il peggio per il Napoli però deve ancora arrivare: Insigne viene espulso per proteste e lascia i suoi in inferiorità numerica. Il rigore viene trasformato da Lukaku che spiazza Ospina, ed il Napoli reagisce travolgendo l’Inter per tutto il finale di partita: all’80’ Politano ci prova con un potente sinistro, ottima anche in questo caso la risposta di Handanovic; l’Inter si chiude, ma lo fa male commettendo tanti falli e ricevendo molti gialli (ne mancherà comunque qualcuno), infatti all’89’ sarà ancora Handanovic a salvare il risultato sulla conclusione di Di Lorenzo. Il Napoli carica a testa bassa riuscendo a creare un’ultima grande occasione al 92’: Di Lorenzo serve Petagna in area che, non essendosi sciolto il sangue di San Gennaro, colpisce il palo ponendo fine ad una serata decisamente storta per i partenopei.

Nonostante la sconfitta il Napoli ha sfoggiato un’ottima prestazione dominando l’Inter per tutti i 90’, anche con un uomo in meno (Conte ha effettuato molte sostituzioni difensive durante il secondo tempo). Petagna è entrato molto bene in campo, Di Lorenzo ha spinto su tutta la fascia nonostante l’enorme minutaggio (è calato un po’ nel finale, dovrebbe riposare), l’organizzazione difensiva è stata ottima (Lukaku non si neutralizza facilmente) e Lozano si è confermato anche oggi un giocatore fenomenale. Sarà importante per il Napoli ripartire dalle tante occasioni create, dimenticando il prima possibile i tanti episodi che hanno influenzato questo big match: la stagione è ancora lunga e sono tante le partite da giocare tra Europa e Coppa Italia, non bisogna dunque abbattersi ma rialzarsi con la giusta consapevolezza dei propri mezzi.



