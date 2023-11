Lo sguardo dell’anima, al Museo del Sannio la mostra del fotografo livornese Claudio Barontini

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.

di Chiara Fucci

Dopo il successo della mostra “Claudio Barontini Photos. I volti e la storia” tenutasi lo scorso maggio presso la Pinacoteca Comunale di San Giorgio La Molara (Benevento), Barontini torna nel territorio sannita, questa volta al Museo del Sannio, nella prestigiosa Sala dell’Obelisco, con “Claudio Barontini. Lo sguardo dell’anima”, a cura di Maurizio Iazeolla e con la supervisione di Marcello Rotili. L’esposizione sarà arricchita, rispetto alla precedente, da ulteriori celebri opere fotografiche realizzate da Barontini nel corso della sua lunga carriera, e si inserisce nell’ambito del progetto “Per i 150 anni del Museo del Sannio (1873-2023): una nuova immagine per un grande centro di cultura”. La presentazione si terrà giovedì 23 novembre alle ore 16:30 presso l’Auditorium del Museo del Sannio.

Un titolo emblematico, quello della mostra, che ben rispecchia quanto il fotografo ci aveva raccontato in un’intervista dello scorso maggio. Barontini aveva infatti evidenziato come ciò che ricerca nello scatto sia la parte più intima e riflessiva della persona, l’essenza vera, quella che si intravede non quando si svolge il proprio lavoro ma nella quotidianità. Questo concetto è ben tradotto visivamente nella foto scattata nel 2015 a Patti Smith, che fa da copertina della mostra “Claudio Barontini. Lo sguardo dell’anima” e che ritrae la cantante nel momento in cui è “spogliata” degli strumenti indossati a lavoro. Proprio riferendosi a questo ritratto, Barontini ci aveva raccontato quanto fosse stato naturale fotografare Patti Smith: «[..]si sedette in attesa che io le dessi indicazioni e invece io iniziai a scattare direttamente perché era perfetta così, non le dissi niente, mi ricordò molto una posa di un dipinto di Amedeo Modigliani e iniziai a scattare le foto in quel modo lì», suggestione non del tutto casuale dal momento in cui Barontini scoprì poi che il suo conterraneo fosse un artista caro a Patti Smith.

Una carriera da fotografo, quella di Claudio Barontini, nata quasi per caso, cioè dalle foto ricordo – che altro non erano che reportage amatoriali – scattate su richiesta del padre quando un altro tipo di carriera, quella da bassista di Milva, portava Barontini a viaggiare in giro per il mondo. Nel 1979 un giornalista del Quotidiano del Tirreno chiese all’allora musicista di fotografare i personaggi incontrati durante i tour, da lì la passione che convinse Barontini a decidere di cambiare rotta, lasciando il basso e prendendo in mano la macchina fotografica per collaborare con i giornali e scattare fotografie a personaggi del mondo dello spettacolo, della moda e dell’arte, affermandosi sempre più come ritrattista.

Molti di questi iconici ritratti in bianco e nero – tra cui quelli di Patti Smith, Lindsay Kemp, Vivienne Westwood, Susan Sarandon, Vittorio Gassman, Sofia Loren, Franco Zeffirelli, Carlo d’Inghilterra – saranno i protagonisti della mostra Claudio Barontini. Lo sguardo dell’anima” – con il patrocinio della Provincia di Benevento, dei Musei, Rete museale della Provincia di Benevento e del Sannio Europa – che dopo l’inaugurazione del 23 novembre resterà aperta fino al 18 febbraio 2024.