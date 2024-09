Lo sguardo di Marco Bellocchio sulla vicenda di Enzo Tortora. Iniziate le riprese, anche in Campania

Al via le riprese a Roma di Portobello, con la regia di Marco Bellocchio. La serie tv in sei episodi, prodotta da Our Films insieme a Kavac Film, in coproduzione con Arte France ed in collaborazione con The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, racconta la vicenda di Enzo Tortora, il celebre conduttore del programma televisivo Portobello – in onda dal 1977 per sette edizioni – accusato da alcuni collaboratori di giustizia di essere parte di un’associazione camorristica dedita al traffico di stupefacenti. Tortora fu recluso in carcere e processato per anni prima di essere definitivamente assolto da ogni accusa. «Tortora subì una grande ingiustizia: arrestato, processato e condannato, fu completamente assolto solo dopo una lunga odissea giudiziaria. Era un lottatore, ma la lotta lo fece ammalare e morire. Non ne farò un santino, scaverò dentro di lui in una serie perché un film non può contenerlo», dichiara il regista Marco Bellocchio. Le riprese sono appena iniziate nella Capitale e avranno luogo anche in Sardegna, in Campania e in Lombardia. Nel cast Fabrizio Gifuni, nel ruolo di Enzo Tortora, Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Alessandro Preziosi e Fausto Russo Alesi. La serie, che uscirà prossimamente al cinema e in televisione, è stata scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore.