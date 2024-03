Lo Stato vince sempre, a Maddaloni si presenta il libro di Catello Maresca

Catello Maresca, il magistrato noto per l’arresto del superlatitante Michele Zagaria, sarà il protagonista dell’apertura del ciclo di incontri promosso dall’Associazione Welcome Maddaloni Aps, in collaborazione con la rete delle Acli di Caserta. L’evento si propone di diffondere i valori legati all’impegno civile, e Maresca, simbolo della lotta alla camorra, presenterà il suo libro “Lo Stato vince sempre” giovedì 14 marzo alle ore 18:00 presso la sala polifunzionale “Franco Imposimato” (Corso I Ottobre, 85) a Maddaloni.