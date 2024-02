Lo stile gothic-chic per la transizione tra l’inverno e la primavera

In attesa della primavera, cosa indossare in questo periodo di transizione tra la l’inverno e la stagione più soleggiata? L’aiuto arriva dagli stilisti più blasonati con uno dei trend più cool visti sulle passerelle, ovvero: lo stile gothic-chic. Una tendenza non sempre amata da tutti ma che, ormai, è diventata un “must-have” nel guardaroba e rievocata ogni anno nelle collezioni-moda. Ed, ecco, dunque “riapparire”: lunghe frange in pelle (anche per accessori, borse e monili); gilet in alcantara; (ancora) stivali alti al ginocchio; scollature mozzafiato; abiti dall’effetto “strappato”; jeans slavati e “bucati”… Insomma, tutti i canoni “classici” della moda neo-punk, condita abbondantemente dai colori dark. Su tutto -ovviamente- brilla il nero in ogni sua sfumatura, quale principio-cardine di ogni abbigliamento “gotico” che si rispetti. Nuance scure che ritroviamo anche nel make-up così come per i capispalla con mantelle, trench e soprabiti interamente votati allo stile gotico dall’aspetto teatrale, “caricato”, drammatico, iper-decò. Nero su nero su nero, in verità, più adatto all’autunno se vogliamo ma che, comunque, resta un grande classico che evoca eleganza, romanticismo e mistero. A farla da padrona in questa ultimissima tendenza di stagione (da cui prendere ispirazione): abiti-couture da DSquared, long-dress sfrangiati da Luisa Spagnoli, bjoux-gioiello d’alta gamma da Chanel, look simply-chic con maxi-bag per Prada, gli iconici stivali di Givenchy (un must continuativo), i dettagli con frange e reti-decor per Fabiana Filippi, i pizzi e le sensuali trasparenze total-black di Dole&Gabbana ecc… Per chi non vuole “esagerare”, si può comunque interpretare lo stile-gotico anche con poco, magari indossando un solo pezzo come l’intramontabile chiodo nero in pelle -o in eco-pelle- (anche vintage) ed, ecco, che il gioco è fatto! Ed, infine, se proprio si vuol dare un tocco finale ad un look gothic-style, meglio abbondare con pendagli a croce, borchie e lacci con ai piedi gli inossidabili anfibi. Scelte semplici ma funzionali e… alla moda!<