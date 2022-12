Lo strano caso della Premier Meloni e del Professor Conte, leader di un’opposizione senza capo né coda

Mercoledi la premier Meloni ha incassato dalla Eu un buon affidavit sulla validità del bilancio, seppure costellata da diversi errata corrige. Gli stessi sminuiscono poco l’ importanza del provvedimento appena riportato, perché, tradotto dal burocratese al linguaggio corrente, significa che Bruxelles riconosce che Roma sta adottando una politica di bilancio in linea con quella comunitaria. Tutto ciò è avvenuto mentre la Primo Ministro era in aula impegnata in un’ audizione, giusto poche ore prima che partisse per Bruxelles. Li era attesa per il giorno seguente di buon mattino per il debutto ufficiale nel Consiglio Europeo. Intanto a Roma le varie commissioni sono al lavoro non stop e stanno cercando di andare avanti proficuamente con gli specifici lavori. Anche il prossimo fine settimana per i loro componenti non sarà libero, perché il tempo scorre veloce e la Spada di Damocle- l’esercizio provvisorio – sospesa sul governo, ancora non può essere riposta nella guaina. È, o meglio sarebbe, quella attuale, un tipo di situazione di pericolo in cui tutte le forze politiche dovrebbero serrare le mandibole ancor più di quanto stanno facendo e affrontare con la necessaria coesione i problemi che sono sul tavolo. Al contrario, il divario tra maggioranza e opposizione sta arrivando in cima a vette sempre più alte, talvolta ancora mai raggiunte. Sembrerà strano, ma purtroppo è vero, che il comportamento del Prof. Avv. Conte lascia molto perplessi coloro che hanno la forza di seguire i parti della mente sua e di quella di Renzi. Il loro modo di agire ricorda il comportamento dei capponi di Renzo. Essi, come li ha decritti Alessandro Manzoni ne “I promessi sposi”, pur essendo appesi a testa in giù, non smettevano di beccarsi, inconsci della sorte che li attendeva. Nel caso in osservazione i protagonisti conoscono bene il destino che toccherà loro, ma al momento non sembrano volerne tener conto. Andando finalmente al dunque, le conseguenze di un comportamento così poco responsabile, se non si inverte drasticamente la rotta, avrà una ricaduta sul tessuto sociale e economico del Paese fortemente negativa. Si potrebbe di conseguenza ripetere il caso di quell’ ammalato che fu sottoposto a un delicato intervento chirurgico al quale non sopravvisse. Il chirurgo che lo aveva operato, riferì ai parenti che l’ intervento era riuscito tecnicamente, ma il loro congiunto non lo aveva superato. Da aggiungere ancora che, anche se l’ ipotesi del lieto fine sarà di buon aiuto perchè l’Italia riprenda il suo processo di crescita, un’ altra ombra lunga originatasi negli USA rischia di appesantire la zavorra non solo dei paesi della EU compresa l’ Inghilterra, ma anche di quei paesi dove il dollaro è usato come valuta principale per ogni genere di regolamento, soprattutto verso l’ estero. La Fed e per essa Il Presidente Jerome Powell, mercoledì ha deciso di innalzare il tasso del dollaro di mezzo punto. Quindi il costo del biglietto verde è giunto al 4,5 %, mai così alto da circa quaranta anni. Giovedì è stata la volta della Presidente della BCE Lagarde che ha deciso per l’euro un aumento identico a quello fatto dalla FED, precisamente lo 0,50%, Pertanto la valuta europea costa ora il 2,50%.La reazione delle borse europee, nella seduta di giovedì, si è chiusa al ribasso e è solo un assaggio di quanto verrà sfornato a breve. Per tali motivi quello che si sta avvicinando sarà ancora un altro, Natale, il terzo, dimezzato, se non addirittura ridotto a un quarto.Tale drastico ridimensionamento è riferito al giro di affari che solitamente si sviluppava in prossimità della stessa ricorrenza. Tutto ciò prima che arrivasse il Covid a guastare la festa. Per ora poco altro o quasi niente è possibile aggiungere. La situazione può essere paragonata a quella di un aereo qualche istante prima di andare in stallo. Tanto possono il comandante e l’equipaggio non saper provvedere affinché l’aereo resti in volo, tanto riprendere la rotta per giungere a destinazione sani e salvi.

È solo questione di capitani coraggiosi. Con l’augurio che coloro che dovrebbero raddrizzare la rotta sbagliata presa dal mondo in questo inizio di secolo e di millennio siano di quel tipo. Che abbiano quindi le necessarie capacitá e, soprattutto, l’ effettiva volontà di metterle in pratica.