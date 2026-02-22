Lo straordinario 2026 di Max Pezzali parte live da Sanremo

Prima “The Party Boat”, poi il tour europeo, gli stadi e molto altro

Sanremo, 22 feb. (askanews) – Il 2026 di Max Forever sarà ricco di grandi progetti e eventi. Dopo il successo travolgente degli ultimi show, e con l’attesa per l’originalissima serie di performance “The Party Boat” a Sanremo a bordo di Costa Toscana, il primo tour europeo e gli stadi estivi sulla via del tutto esaurito (oltre 600.000 biglietti già venduti e già sold out la doppia di Torino e Milano, la prima di Napoli, Roma, Bologna e la data zero di Lignano), Max Pezzali annuncia oggi una nuova avventura live nei palasport italiani.Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar chiuderà il 2026 a Milano, una vera e propria residency all’Unipol Dome Milano Santa Giulia il 22, 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre 2026. 6 imperdibili appuntamenti con un nuovo show, un nuovo viaggio musicale che riporterà nella dimensione indoor l’energia, le emozioni e le canzoni che hanno segnato il percorso dell’artista da record, tra grandi classici e nuove sorprese.Ma c’è anche grandissima attesa per “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883″ la serie Tv, giunta alla seconda stagione, che racconta la storia del duo che ha fatto la storia della musica italiana e sarà ad ottobre in onda su Sky e NOW.”L’ennesima grande sfida – racconta Max Pezzali – porteremo il bar di provincia in uno show nuovo di zecca, trasformeremo una delle arene più belle d’Europa nel bar di provincia più grande d’Italia, forse d’Europa, forse del mondo!”.L’annuncio a pochi giorni dalle 5 serate uniche, che lo vedranno protagonista di Max Forever – The party boat a Sanremo, dal 24 al 28 febbraio: per un’intera settimana prenderà vita una vera residency a bordo di Costa Toscana che diventa per l’occasione La nave della Musica, con Max Pezzali ospite d’eccezione del “palco sul mare” per 5 performance live a tema, diverse ogni sera per atmosfera e mood musicale, sempre scandite dal susseguirsi delle hit che uniscono intere generazioni.Per l’occasione, a bordo della nave prenderà vita anche il Max forever official store con merch esclusivo, gadget e tutti gli album in cd e vinile. A sorpresa Max incontrerà anche i fan a bordo per un firmacopie speciale.A seguire nel mese di aprile avrà inizio il suo primo tour europeo, Max forever – Goes to Europe 2026, con 9 appuntamenti in alcune delle più rinomate venue d’Europa: Ginevra @Arena il 17 aprile, Zurigo @Hallenstadion il 19 aprile, Bruxelles @Forest National il 21 aprile, Parigi @Zenith il 22 aprile, Koper @Arena Bonifika il 24 e 25 aprile, Barcellona @Razzmatazz 1 il 27 aprile, e Madrid @La Riviera il 28 aprile, e in aggiunta una tappa speciale a Locarno al Moon&Stars Festival in Piazza Grande.Un’occasione unica per i fan europei di riscoprire da vicino la forza del suo live e un repertorio che ha segnato intere generazioni, prima di rivederlo nei mesi di giugno e luglio 2026, quando debutterà Max forever gli anni d’oro – Stadi 2026, 15 appuntamenti che porteranno Max nei più grandi stadi italiani nelle città di Lignano Sabbiadoro (7 giugno – Stadio Teghil), Torino (13 e 14 giugno – Allianz Stadium), Napoli (19 giugno – Stadio Maradona), Roma (23 e 24 giugno – Stadio Olimpico), Bologna, (27 e 28 giugno – Stadio Dall’Ara), Messina (1 e 2 luglio – Stadio F. Scoglio), Bari (5 luglio – Stadio San Nicola), Padova (8 e 9 luglio – Stadio Euganeo) e Milano (11 e 12 luglio – Stadio San Siro).Sarà l’ennesima grande estate da protagonista, che segue quella del 2025, con le 85mila presenze registrate per il maxi evento Max forever – Grand Prix, lo scorso 12 luglio 2025 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.Max forever – Goes to Europe 2026, Max forever gli anni d’oro – stadi 2026 e Max forever – Stessa storia stesso posto stesso bar sono organizzati e prodotti da Vivo Concerti.I biglietti per le prime 6 date di Max forever – stessa storia stesso posto stesso bar saranno disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com a partire dalle 14 di martedì 24 febbraio.