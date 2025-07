Lo straziante addio in musica di Ozzy Osbourne, papà dell’heavy-metal, ai suoi fan

Il mondo della musica dice addio al “principe delle tenebre”: Ozzy Osbourne muore a 76 anni dopo una lunga malattia.

Compositore, cantante e fondatore dell’iconica band metal dei Black Sabbath, la leggenda del rock si è spenta all’età di 76 anni dopo aver lottato contro un male incurabile. Lo scorso 5 luglio si era esibito nel suo concerto di addio per salutare tutti i suoi fan nel mondo al Villa Park Stadium di Birmingham. Più di quarantamila persone tra lacrime, applausi e la voce di Osbourne che si spezza su “Paranoid” una delle canzoni più famose e conosciute della band inglese e cavallo di battaglia in tutti i suoi concerti. Il gruppo britannico ha salutato la sua città, Birmingham luogo ove nel 1968 tutto ha avuto inizio intitolando il concerto “Back to the beginning”, ritorno alle origini. Un’esibizione con una line-up iconica dai Metallica ai Pantera, dagli Slayer ai Guns N’ Roses tutti riuniti per celebrare insieme la band che ha fatto la storia dell’heavy-metal. Ozzy Osbourne non è stato solo il frontman di una delle band più importanti e impattanti nel mondo della musica rock ma è stato anche un grande leader nel suo gruppo. In questo suo ultimo concerto infatti è stata mantenuta la formazione originale: Tony Iommi alla chitarra, Geezer Butler al basso e Bill Ward alla batteria. Il concerto ha raccolto 190 milioni di dollari da devolvere in beneficenza a favore della ricerca sulla malattia che lo ha afflitto da anni, il morbo di Parkinson ed a sostegno di due ospedali pediatrici. I Black Sabbath hanno dato vita ad un nuovo sound nella storia della musica rock caratterizzato da riff pesanti e distorti da atmosfere oscure e misteriose e da testi enigmatici ed evocativi detenendo la paternità di un genere rivoluzionario: l’heavy-metal. Nella loro estetica visiva e performativa hanno subliminalmente trasmesso riferimenti al mondo dell’occulto e dell’oscurità mettendo in connessione diversi poli dell’esistenza umana: il finito con l’infinito, l’immanente con il trascendente, il fisico con il metafisico, la realtà fenomenica con quella onirica, l’ostinata coesistenza del bene e del male. Croci, pipistrelli, cimiteri, indumenti dai colori scuri e teschi, hanno accompagnato la band in questi lunghi anni di pubblicazioni musicali e di performance dal vivo, affascinando gli spettatori con la loro estetica dark. Il frontman ha rappresentato per tutti gli amanti del genere una pietra miliare, dagli anni Settanta fino ai nostri giorni. Nonostante la sua immagine tenebrosa, i suoi eccessi e scandali con le droghe ed i suoi testi oscuri e provocatori Ozzy è stato mai come in questi ultimi anni della sua esistenza profondamente attaccato alla vita, combattendo contro il suo male con tenacia e preparandosi ad affrontare quello che sarebbe stato, come affermato più volte dal lui stesso, il suo ultimo concerto di addio e di ringraziamento ai suoi adorati fan che lo hanno sostenuto, seguito e incoraggiato per il lungo periodo di cure. Termina così con il l’esibizione del 5 luglio un’affascinante storia che è incominciata nei sobborghi di Birmingham alla fine degli anni Sessanta ed ha fatto il giro del mondo lasciando in eredità un patrimonio musicale ed artistico destinato all’immortalità.