Lo street artist Jorit in Russia per inaugurare il murales di Ornella Muti. Sul palco con Putin: elogi e selfie

Lo street artist napoletano Jorit ha partecipato al Festival della Gioventù a Sochi e durante il suo intervento ha elogiato il presidente russo Vladimir Putin, finendo sul palco accanto a lui per una foto. “Voglio mostrare all’Italia che sei un essere umano come tutti e contrastare la propaganda occidentale”, ha detto, riferendosi al leader del Cremlino. Jorit è arrivato a Sochi lo scorso 3 marzo per partecipare al Festival e svelare un murales realizzato nell’ambito del Festival mondiale di arte di strada “New Forms”. “Quando ho pensato a quale potesse essere un modo per avvicinare Russia e Italia, ho pensato alla grande attrice Ornella Muti”, ha precisato. Poi, spostatosi al Festival della Gioventù, ha preso la parola per fare una domanda e una richiesta a Putin: “L’arte può essere strumento per unire paesi e nazioni diverse?, ha chiesto, aggiungendo: “Vorrei chiederle il piacere di fare una foto insieme a lei, per mostrare all’Italia che lei è umano come tutti noi, per contrastare la propaganda occidentale e per ribadire che siamo tutti parte della comunità umana”. Una richiesta che ha consentito a Putin di esprimere la sua ammirazione per l’arte italiana, che – ha detto – “ci ha sempre tenuti vicini”. “Ma non è solo l’arte che unisce i due popoli, ha spiegato il leader del Cremlino. “La lotta dell’Italia per l’indipendenza e Garibaldi non ci hanno forse uniti? Questo ci ha sempre uniti. Gli italiani hanno sempre avuto un desiderio di libertà nei loro cuori. Ciò significa che rispettate il desiderio degli altri popoli di fare le loro scelte e di scegliere il loro destino”, ha aggiunto Putin.

L’attrice italiana Ornella Muti e la figlia: Libere di esprimerci

A Sochi Cirullo ha incontrato anche l’attrice Ornella Muti, che in questi giorni è in Russia. Jorit è noto anche per avere realizzato un grande graffito che rappresenta una bambina in lacrime sotto le bombe a Mariupol, città ucraina sul Mar Nero conquistata dalle truppe russe nel 2022. “L’idea – ha spiegato – era mostrare i problemi dei bambini del Donbass al mondo intero. I media occidentali spesso distorcono la realtà. Per esempio parlano delle sofferenze dei bambini di un Paese, ma rimangono in silenzio su quello che succede in quello vicino”.

“E’ stata un’emozione grandissima, c’era un grande affetto nei miei confronti”, ha dichiarato l’attrice in un video pubblicato su Instagram dalla figlia Naike Rivelli che aggiunge: “ovunque siamo andate, in televisione, conferenze stampe, ci siamo sentite libere di poterci esprimere su tutto, abbiamo parlato di pace, di eco-fashion. E’ stato bello poter dire la nostra”. Inoltre, durante il Forum, è stato svelato un murale dedicato a Ornella Muti, che è molto popolare in Russia. L’attrice, insieme alla figlia, ha partecipato all’inaugurazione del murale, incontrando l’artista 33enne Jorit che ha chiesto al presidente Vladimir Putin una foto “per dimostrare che è umano” e che “la propaganda dice cose non vere”.