Lo street food orientale arriva in Campania: tra le novità di ispirazione estiva di Barà la pizza con metodo tang-zhong

Un’estate di novità per il Barà Japanese Fusion Restaurant. Per il business lunch Barà cambia forma e diventa Poke Bowl Bar & Bistrot. Dal lunedì al sabato (escluso martedì, giorno di chiusura) dalle 12,30 alle 14,30 una proposta fresca e veloce per rendere gustosa e elegante la pausa pranzo. Si potrà personalizzare la propria Pokè – con una selezione di pesce e carne wagyu di alta qualità – ma anche degustare dell’ottimo sushi o proposte calde come i bao – i famosi panini al vapore giapponesi – e i katsu-sando, i sandwich tipici dello street food orientale, pasta orientale e dessert, con acqua inclusa nel servizio proprio come in un izakaya, il tipico ristorante giapponese, con un menu che resterà per tutto l’anno, variando gli ingredienti in base alla stagionalità.

A cena nuove proposte ispirate all’estate, con un menu à la carte con prodotti di stagione che fonde la materia prima e le tradizioni italiane con la metodologia e l’estro del Sol Levante, fatto di entrée creative, nigiri e nigiri special, gunkan, uramaki e uramaki special, hosomaki, sashimi e tartare, primi e secondi piatti, yaki-griglia, tempura e dessert, mentre continua la proposta di successo del sushi al bancone Omakase.

Da segnalare tra le entrée creative la pizza preparata con metodo tang zhong, antichissima tecnica orientale per rendere sofficissimi e leggeri gli impasti, con una interessante proposta di topping per esaltare i prodotti gastronomici d’eccellenza in un omaggio alla Campania.

Barà – Japanese Fusion Restaurant si trova ad Avellino in via Circumvallazione, 271 (info e prenotazioni tel. 324.8376189 o 0825.463782, e-mail barajapaneserestaurant@gmail. com).