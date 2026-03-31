Lo stress test della sanità: il filo invisibile della telemedicina

La telemedicina è il filo invisibile che unisce ospedale e territorio, trasformando la gestione clinica in un monitoraggio costante e vicino al paziente.

L’ottimizzazione dei flussi assistenziali richiede un salto di qualità nella gestione strategica, necessario per superare quei limiti strutturali che la tecnologia, da sola, non è in grado di risolvere Questo cambiamento di paradigma è finalizzato all’adozione di un modello di Value-Based Health Care, orientato all’efficienza e al valore della cura rispetto ai volumi prestazionali.

In base ai rilevamenti della Fondazione GIMBE di dicembre 2025, lo stato di avanzamento delle misure previste dal PNRR evidenzia i seguenti punti:

* Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): L’alimentazione formale ha raggiunto il 95,2% dei medici di medicina generale, sebbene l’utilizzo operativo risulti ancora parziale.

* Patient Summary: Il profilo sintetico del paziente è in fase di ultimazione in vista della scadenza normativa fissata per il 31 marzo 2026.

* Consenso alla consultazione: Si registra una criticità legata al fattore autorizzativo. Attualmente, solo il 44% dei cittadini ha fornito il consenso alla consultazione del proprio fascicolo, elemento che condiziona l’efficacia dei protocolli di continuità assistenziale.

Criticità strutturali e umane

Il processo di digitalizzazione incontra limiti derivanti dalla frammentazione delle responsabilità istituzionali e dalle resistenze organizzative rispetto al superamento del modello ospedale-centrico.