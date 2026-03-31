Lo stress test della sanità: il filo invisibile della telemedicina

La telemedicina è il filo invisibile che unisce ospedale e territorio, trasformando la gestione clinica in un monitoraggio costante e vicino al paziente.
Questo cambiamento di paradigma è finalizzato all’adozione di un modello di Value-Based Health Care, orientato all’efficienza e al valore della cura rispetto ai volumi prestazionali.
L’ottimizzazione dei flussi assistenziali richiede un salto di qualità nella gestione strategica, necessario per superare quei limiti strutturali che la tecnologia, da sola, non è in grado di risolvere
In base ai rilevamenti della Fondazione GIMBE di dicembre 2025, lo stato di avanzamento delle misure previste dal PNRR evidenzia i seguenti punti:
* Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): L’alimentazione formale ha raggiunto il 95,2% dei medici di medicina generale, sebbene l’utilizzo operativo risulti ancora parziale.
* Patient Summary: Il profilo sintetico del paziente è in fase di ultimazione in vista della scadenza normativa fissata per il 31 marzo 2026.
* Consenso alla consultazione: Si registra una criticità legata al fattore autorizzativo. Attualmente, solo il 44% dei cittadini ha fornito il consenso alla consultazione del proprio fascicolo, elemento che condiziona l’efficacia dei protocolli di continuità assistenziale.
Criticità strutturali e umane
Il processo di digitalizzazione incontra limiti derivanti dalla frammentazione delle responsabilità istituzionali e dalle resistenze organizzative rispetto al superamento del modello ospedale-centrico.
* Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): L’alimentazione formale ha raggiunto il 95,2% dei medici di medicina generale, sebbene l’utilizzo operativo risulti ancora parziale.
* Patient Summary: Il profilo sintetico del paziente è in fase di ultimazione in vista della scadenza normativa fissata per il 31 marzo 2026.
* Consenso alla consultazione: Si registra una criticità legata al fattore autorizzativo. Attualmente, solo il 44% dei cittadini ha fornito il consenso alla consultazione del proprio fascicolo, elemento che condiziona l’efficacia dei protocolli di continuità assistenziale.
Criticità strutturali e umane
Il processo di digitalizzazione incontra limiti derivanti dalla frammentazione delle responsabilità istituzionali e dalle resistenze organizzative rispetto al superamento del modello ospedale-centrico.
In ultima analisi, la tecnologia rischia di trasformarsi nell’ennesimo diaframma gelido che si frappone tra chi cura e chi soffre, rendendo la sanità efficiente ma profondamente anonima.
La sfida è trasformare il dato clinico in un bene comune per evolversi in un autentico, e moderno, atto di cura verso la persona.