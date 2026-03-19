Lo Strillo premia i napoletani capaci di sognare e far sognare: ecco i sei vincitori

Si terrà il prossimo 27 marzo, alle ore 20, a Villa Domi in una serata-evento (ad inviti), l’ottava edizione del premio “Il Sognatore“, istituito dal giornale Lo Strillo, che gode del patrocinio morale del Comune di Napoli e che verrà consegnato a 6 personalità che, secondo il parere insindacabile dell’organizzazione, sono dei sognatori, o per il loro percorso di vita, o perché hanno fatto sognare gli altri, o perché hanno realizzato i loro sogni. Il premio consiste in un’originale e caratteristica scultura, realizzata da un’idea dello scomparso Armando Jossa. I premiati di questa nuova edizione sono: Ciro Venerato, giornalista sportivo Rai, a cui andrà il Premio Il Sognatore – Mimì De Simone, dedicato alla memoria del nostro mitico direttore e fondatore de Lo Strillo, Eleonora Puglia, attrice, regista e scrittrice, Gennaro Esposito, lo chef di Torre del Saracino a Vico Equense, Pietra Montecorvino, cantante, attrice e autrice, Maurizio Marinella, imprenditore e re delle cravatte, e Gianluca Guida, Direttore dell’Istituto Penale Minorile di Nisida. Due le menzioni speciali: a Lino Zaccaria, giornalista de “Il Mattino” e scrittore, e alla memoria di Salvatore Canu, sardo, insignito della Croce al Merito di Guerra per aver partecipato, nella Seconda Guerra Mondiale, ad operazioni rischiose con onore e coraggio. La serata sarà condotta dal direttore responsabile de “Lo Strillo” Anna Maria Ghedina e dal vicedirettore Antonio D’Addio, coadiuvati dal bravo top model e talentuoso attore Nicola Coletta e dalla giornalista Manuela De Rosa. Ci saranno vari momenti di spettacolo affidati al soprano lirico di fama internazionale Martina Bortolotti von Haderburg, all’attore Sasà Trapanese, alla nota interprete della canzone napoletana classica e moderna, attrice, autrice e pittrice Anna Calemme, al bravissimo mentalista reduce da “Tu si Que vales” Leo Barbato, al pianoforte il performer Armando Percuoco. Fotografo e videomaker ufficiale: Giuseppe Moggia. Un ringraziamento va a chi ha consentito la serata ovvero Villa Domi con il suo patron Domenico Kontessa, la boutique Keave, Glemart Grafica e Stampa, l’Asd Social Event e Promotion di Luana R. Cavazzuti, Armando De Nigris Editori. Interverranno giornalisti, fotografi e molti prestigiosi ospiti. Questa edizione del Sognatore celebrerà anche i 30 del giornale Lo Strillo (cartaceo ed on line) e vedrà il lancio del Premio Letterario, ideato dalla nostra testata, “Rose d’Amour”, in collaborazione con la casa editrice Armando De Nigris. Al termine un ricco buffet con brindisi e torta finale offerto da Villa Domi.