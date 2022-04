Lo sviluppo del cyberspazio bellico negli Stati Uniti d’America

I team organici dell’Air Force, le startup all’avanguardia della Silicon Valley o i tradizionali grandi appaltatori della difesa non si escludono a vicenda e ogni gruppo apporta idee, processi ed esperienze diversi al set di problemi informatici, e lo sviluppo degli strumenti guidato da ciascun team fornisce capacità tempestive e richieste alle forze informatiche.

Inoltre, l’Air Force e la Marina stanno lavorando a un accordo per consentire alle rispettive fabbriche di software di condividere più codice e prodotti. La chiave dell’accordo è consentire ai due servizi di utilizzare più facilmente le piattaforme e il codice dell’altro, la Platform One dell’Air Force e la Black Pearl della Marina.

Platform One ha un’autorizzazione all’operazione di continuità, il che significa che il suo ambiente di codifica e i suoi processi sono stati certificati per la sicurezza e qualsiasi aggiornamento del prodotto e della piattaforma non richiede un’approvazione aggiuntiva prima di essere pubblicato, riducendo il tempo necessario per abilitare il software.

La piattaforma Black Pearl della Marina è più recente della Platform One, per cui la Marina vuole atingger al lavoro dell’Air Force per fornire al personale della Marina e del Corpo dei Marines, ossia un ambiente DevSecOps pronto per scrivere il codice.

Sviluppare e applicare tecnologie emergenti per generare nuove capacità di combattimento è un altro passo in avanti per il controllo del cyberspazio. L’uso delle tecnologie emergenti potrebbe diventare un punto di svolta per le future operazioni nel cyberspazio, rompendo equilibri tradizional e consolidati della potenza militare e fornendo ad altri Paesi speciali vantaggi operativi. Gli Stati Uniti d’America e i Paesi occidentali stanno aumentando gli investimenti nelle tecnologie emergenti, rafforzando la ricerca, lo sviluppo e l’applicazione di: intelligenza artificiale; quantistica; 5G; cloud computing, blockchain (….) e altre tecnologie, al fine di migliorare notevolmente le capacità di combattimento globali e prendere l’iniziativa in futuro confronto strategico. La blockchain è definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in blocchi, concatenati in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall’uso della crittografia. Sebbene la sua dimensione sia destinata a crescere nel tempo, è immutabile nel concetto di quantum. Il suo contenuto una volta scritto tramite un processo normato, non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l’intero processo.

Intanto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti d’America, gen. Lloyd James Austin ha dichiarato a luglio che la leadership nell’intelligenza artificiale potrebbe far avanzare i futuri vantaggi tecnologici e militari dello Stato, dal processo decisionale basato sui dati alla collaborazione uomo-macchina, rendendo l’esercito statunitende più efficace e maggiormente agile nel prossimo futuro.

La visione dell’IA del Dipartimento della Difesa ruota attorno alla “deterrenza integrata”, in cui l’IA e le relative tecnologie forniranno informazioni e vantaggi operativi alle forze armate statunitensi; 1,5 miliardi di dollari di finanziamenti al Joint Artificial Intelligence Center (JAIC) nei prossimi 5 anni .

Il JAIC ha concentrato la sua attenzione nel 2021, sperando di diventare una “biblioteca centrale di intelligenza artificiale” per i rami militari, consentendo ai servizi di acquisire strumenti, modelli e altri software per sviluppare programmi di intelligenza artificiale. La base di questo lavoro è la Joint Common Foundation (JCF), con l’obiettivo di rendere questa un luogo in cui tutte le persone possono portare i propri dati, mentre JAIC può fornire servizi come tagging (etichettatura), gestione e infine archiviazione e classificazione algoritmica. Il JCF ha raggiunto la “capacità operativa iniziale” nel marzo 2022 e ha già diversi utenti del servizio. Il JCF svolgerà un ruolo centrale nel JAIC e, in particolare, sarà uno strumento chiave per far progredire l’implementazione dell’IA in tutto il Dipartimento della Difesa.

JAIC prevede di aggiornare periodicamente la piattaforma per espandere l’hosting dei dati, la codifica e altre capacità, diventando alla fine “capacità operativa completa”.

JAIC ha firmato un contratto nel gennaio 2022 con l’Indiana Innovation Institute senza scopo di lucro per costruire e gestire la piattaforma Tradewind. La piattaforma è progettata per creare un ecosistema che acceleri la fornitura di capacità di intelligenza artificiale alle forze armate statunitensi, consentendo a queste di acquisire e procurare le migliori soluzioni di IA in modo più efficiente ed efficace. Attraverso Tradewind, il JAIC auspica di promuovere un approccio “dell’intera nazione” per supportare l’innovazione dell’IA nel Dipartimento della Difesa, creando un ambiente trasparente tra l’istituzione, il mondo accademico e e l’industria. L’ecosistema ha tre obiettivi principali: 1. trovare e acquisire IA etica; 2. incorporare tutte le entità di sviluppo dell’IA negli affari, nell’industria e nel mondo accademico; e 3. consentire al Dipartimento della Difesa di applicare le capacità dell’IA alle operazioni.

La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) sta lavorando a circa trenta programmi incentrati sull’IA e novanta programmi relativi all’IA. Il programma IA di DARPA copre tre “onde” di sviluppo dell’IA: 1. il ragionamento simbolico, in cui gli ingegneri formulano regole per caratterizzare la conoscenza del dominio; 2. l’applicazione di modelli statistici basati su big data a domini specifici per fornire classificazione avanzata e capacità predittive, come l’uso di tecniche di apprendimento automatico per eseguire ricognizioni di sorveglianza dell’intelligence e manutenzione predittiva dei veicoli; 3. trattare i computer come partner effettivi.

L’esercito degli Stati Uniti d’America sta lavorando con partner come la Carnegie Mellon University per creare toolkit condivisi che contengono algoritmi riutilizzabili, dati di test e strumenti di sviluppo. Il toolkit è una “piattaforma universale” o un “banco di lavoro” virtuale che le unità dell’esercito possono sfruttare per sviluppare l’intelligenza artificiale di cui hanno bisogno senza doverla costruire da zero. Il gruppo di lavoro sull’intelligenza artificiale dell’esercito ha sviluppato una versione di base di lavoro che sarà convalidata e perfezionata utilizzando set di dati non classificati per soddisfare i requisiti operativi delle operazioni multidominio (MDO) e del comando e del controllo congiunti di tutti i domini (JADC2).

La task force sull’intelligenza artificiale dell’esercito e la JAIC lavoreranno a stretto contatto per garantire l’integrazione della piattaforma dati comune dell’esercito con la JCF della JAIC.

In merito al 5G, il Dipartimento della Difesa lo ha reso una priorità chiave per la modernizzazione, richiedendo 1,5 miliardi di dollari di finanziamenti per programmi 5G e microelettronica nella sua richiesta di bilancio fiscale 2021. Nel 2020, il Dipartimento della Difesa aveva annunciato un investimento di 600 milioni di dollari in banchi di prova 5G in cinque strutture militari statunitensi, con sforzi di test incentrati su come i militari possano sfruttare diverse applicazioni o concetti, tra cui l’utilizzo dinamico dello spettro, comando e controllo abilitati al 5G, biblioteca intelligente e logistica, realtà virtuale e incrementata. I primi 5 siti costituiscono il Batch 1 del programma 5G del Dipartimento della Difesa. Nel 2021, il Dipartimento della Difesa ha assegnato contratti a sette siti Batch 2. Le iniziative in queste basi includono la connettività wireless, l’uso del 5G per migliorare la prontezza della missione dell’aeromobile e l’addestramento immersivo abilitato al 5G. In entrambi i lotti, ogni progetto include un banco di prova, applicazioni in fase di dimostrazione e miglioramenti della rete o strumenti che siano in grado di essere utilizzati per ottimizzare le reti 5G.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America ritiene che il suo piano 5G comprenda tre forze trainanti: 1. accelerazione, stimolando l’uso della tecnologia 5G attraverso esperimenti e sviluppo di prototipi avanzati per applicazioni a duplice uso; 2. penetrazione operativa, attraverso lo sviluppo della tecnologia per proteggere il 5G e sostenere l’uso non sicuro delle reti sicure; 3. l’innovazione, conducendo la ricerca e lo sviluppo necessari per giungere in 6G e oltre.

Il programma ha compiuto progressi significativi a giugno con la dimostrazione di successo di una suite di reti 5G avanzate progettate e costruite esclusivamente negli Stati Uniti d’America per la modernizzazione della logistica. Il progetto prototipo, intitolato Smart Warehouse Technology Early Capability Demonstration, prevede un investimento totale di 90 milioni di dollari e utilizza 380 MHz di spettro a banda media e onde millimetriche, fornendo download ad alta velocità di 1,5 gigabit al secondo e latenza inferiore a 15 millisecondi. La latenza (o tempo di latenza; in inglese: latency), in informatica e telecomunicazioni, indica in un sistema di elaborazione dati e o di telecomunicazioni, l’intervallo di tempo che intercorre fra il momento in cui viene inviato l’input/segnale al sistema e il momento in cui è disponibile il suo output.

Il prototipo del sistema dimostrato è basato sullo standard Open Radio Network di nuova generazione ed è conforme alle specifiche Zero Trust Architecture del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America per la sicurezza locale e la connettività sicura ad altre reti. Al termine del progetto, il sistema prototipo sarà distribuito come rete privata alla base logistica del Corpo dei Marines ad Albany (Georgia) utilizzando fino a 750 megahertz di larghezza di banda disponibile per prestazioni più elevate. Il prototipo è la prima dimostrazione di avanzamento nel Batch 1 di progetti 5G.

