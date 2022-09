Lo sviluppo del mercato delle app, presente e futuro

Il mercato delle applicazioni per i dispositivi mobili è diventato uno dei più importanti a livello globale. Si stima che nel 2021 questo abbia superato i 6,3 trilioni di dollari, secondo i dati raccolti dalla compagnia App Annie, oggi data.ai. Le app rappresentano, infatti, una tecnologia consolidata e diffusa ormai in tutto il mondo. Non solo, queste rappresentano anche un settore in continua evoluzione, aperto all’innovazione, a molte variabili e a nuove sfide globali. Lo sviluppo di nuove applicazioni per dispositivi mobili riguarda trasversalmente praticamente tutti i campi dell’economia contemporanea. Questo tipo di tecnologia viene sfruttata tanto dalle grandi imprese multinazionali che dalle piccole ditte più radicate sul territorio.

Un mondo sempre più connesso

Alla base di questo successo, ovviamente, troviamo l’immensa diffusione di dispositivi mobili degli ultimi anni, nonché l’incremento significativo degli accessi alla rete Internet ovunque nel mondo. Basti pensare che nel 2019 in tutto il pianeta circolavano ben 7,9 miliardi di SIM card. Questo significa che il numero delle “smart card” da telefono cellulare ha ormai raggiunto (e probabilmente superato) il numero degli umani. La popolazione mondiale attualmente si attesta sui 7,96 miliardi di individui. Ovviamente, questo non implica che ogni essere umano oggi disponga di una SIM card, ma il dato è comunque significativo. Si è calcolato che nel 2021 le persone con accesso alla rete internet sono 4,9 miliardi, e il numero è in costante crescita.

Questi dati sono fondamentali per comprendere i numeri del mercato delle app e il suo futuro. Andando più nel dettaglio vediamo, infatti, queste 4,9 miliardi di persone ogni giorno passano in media 4,5 ore utilizzando una connessione da dispositivo mobile, da telefono o da smartphone, secondo il report The State of Mobile 2021.

Le app non sono un fenomeno passeggero

Negli ultimi anni la spinta alla digitalizzazione globale è stata fortissima e ha visto la convergenza di diversi fattori. I ricavi delle app continuano a crescere a tassi ben più alti del 2020. Comprare prodotti e servizi “in-app” è ormai una tendenza tanto diffusa, quanto consolidata. Quasi nessuno degli utenti, infatti, sembra tornare indietro dopo aver usufruito di tali servizi da mobile. La cosa è ampiamente testimoniata dal trionfo dell’e-commerce e dal grande successo di colossi come Amazon, che tantissimo hanno investito nello studio di app sempre più funzionali e ottimizzate.

Sempre in questo contesto, i social media sono diventati irrinunciabili per molti e le loro app risultano tra le più scaricate in assoluto. In cima alla classifica troviamo TikTok, l’app social più scaricata al mondo. Seguono le app del gruppo Meta: Facebook, WhatsApp e Instagram.

I download dei giochi in top 10 tra i più scaricati di sempre hanno registrato un +223 milioni nel solo 2021. Tra i giochi da casinò online più scaricati troviamo le slot machine nella loro versione virtuale, un gioco apprezzatissimo a livello globale. I motivi dietro al successo di queste app sono molteplici e riguardano in primo luogo l’ esperienza di gioco proposta. I giochi da mobile hanno tempistiche di gioco più breve, ma riescono a creare sempre maggiore coinvolgimento dell’utente.

Il futuro del mercato delle app

La maggior parte degli analisti vede grandi prospettive di crescita per il settore. Si stima che entro l’anno 2025 gli utenti di app da mobile arriveranno a spendere circa 270 miliardi di dollari. Per App Store si è calcolata una crescita del +21% entro tre anni, che vedrà un aumento delle spese consumatori di circa 185 miliardi di dollari all’anno. Stime leggermente più basse quelle che riguardano Google Play, che nello stesso lasso di tempo probabilmente crescerà del +17%, ovvero di circa 85 miliardi di dollari l’anno. Parliamo comunque di cifre importantissime: nei prossimi cinque anni gli utenti spenderanno in app per dispositivi mobili una cifra corrispondente a 2,5 volte la spesa del 2020. La spesa degli utenti europei probabilmente triplicherà.

In un contesto come questo investire nello sviluppo di app da mobile è diventato un imperativo per molti. Alcune attività dipendono ormai completamente dal mercato delle app e dalla loro evoluzione. Oggi questo settore non può che essere osservato con molta curiosità e con molta attenzione da investitori grandi e piccoli, e non solo.