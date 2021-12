L’obbligo di mascherina all’aperto in Campania? Mai revocato, ma adesso i controlli saranno rigorosi

“L’uso delle mascherine anche all’aperto è obbligatorio in Campania da sempre, sin dall’inizio della pandemia, e non è mai stato revocato. E’ quanto mai necessaria in questa fase l’osservanza dell’ordinanza, e soprattutto la messa in atto concreta di controlli rigorosi da parte di forze dell’ordine e polizie municipali nei confronti di chi non indossa i dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. E’ quanto si legge in una nota dell’Unità di crisi della Regione Campania.”Si ricorda – prosegue la nota – che vige l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e in tutte le zone in cui si determina un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale, quali vie dello shopping, luoghi di aggregazione, mercati, mercatini natalizi, fiere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all’aperto, e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti”.