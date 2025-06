L’obiettivo è la pace nel mondo. Anche se non sarà centrato in pieno, potrà bastare qualcosa di simile

Con il trascorrere dei giorni, il verificarsi di veri e propri eccidi in danno a tutti quanti sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nella congerie di azioni criminali che stanno dilaniando il mondo in maniera violenta come era successo prima d’ ora solo qualche volta, si fa sempre più strada la convinzione che la soluzione del problema delle guerre che stanno divampando attualmente, finirá con la presa di coscienza che il loro cessare potrá avvenire per opera di un conciliatore terzo a quelle vicende. Lo stesso che, per la peculiarità del proprio incarico, dovrà avere una buona dose di capacità di mediazione, quindi una particolare attitudine al confronto diplomatico. Questa summa di doti, attualmente si incarna verosimilmente in Leone XIV. Ne ha iniziato a dar prova subito dopo l’elevazione al soglio di Pietro. Bisognerà che resti totalmente fuori da ogni schema di tipo populista. Nel passato, quella Sede ne ha proposto più di uno ai governi temporali in carica, senza che nessuna di quelle ipotesi fosse meritevole nemmeno di un barlume di interesse. Con il trascorrere del tempo, finirà che, perchè si raggiunga l’obiettivo primario, sarà sostanziale l’intervento mirato di chi ha un piede poggiato su questo mondo e uno altrove, in località non identificata. Con l’augurio che la situazione intravista non debba essere considerata una extrema rati!o.! In bocca al lupo allora a chi toccherà di tentare l’importante impresa o di portare a termine Il pesante incarico. Spes ultima dea…