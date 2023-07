Locali di food&cocktails aperti ad agosto, da Galleria Navarra operativi a pranzo e cena

La stagione più calda è entrata nel vivo, assieme alla voglia di frequentare ristoranti con spazi all’aperto: Galleria Navarra è il place to be dell’estate partenopea in cui trovare rifugio, frescura e godersi un po’ di quiete, buon cibo sorseggiando un cocktail d’autore. Per tutto il mese di agosto sarà sempre aperta, dalle ore 11 a tarda sera.

Il Giardino di Galleria Navarra è una piccola, elegante oasi di verde e bellezza nel cuore di Chiaia: uno scrigno segreto, dove turisti e napoletani possono ritrovarsi, tra il fresco di alberi di alto fusto, ai tavolini a sorseggiare un drink o una centrifuga, per un light lunch e una pizza della tradizione napoletana.

A pranzo e a cena, le nuove proposte gastronomiche dell’executive chef Antonio Sorrentino e del resident chef Alexander Vollaro ruotano attorno a ingredienti di stagione selezionati con cura. Tra i piatti della nuova carta ecco il Polpo In Giardino alla brace con carpaccio di verdure e pomodori cuore di bue, mayo di polpo soffice e vellutata, ma anche un classico primo della tradizione campana, La Nerano con paccheri freschi, zucchine novelle, olio, basilico, pepe, provolone del monaco e parmigiano, oppure, le Polpette Di Alfredo Di Mezza Estate preparate con un impasto a base di macinato di manzo, melanzane croccanti e fior di latte su scottata di pomodori datterini, crema di pecorino e pesto di basilico.

Tra le novità gastronomiche dell’estate troviamo le due pizze esperienziali del maestro Davide Civitiello rifinite direttamente al tavolo: Provola Alla Pizzaiola, focaccia all’origano e grana, in uscita provola filante con sugo di pomodori cannellino flegreo profumato con origano, basilico e olio Evo della penisola sorrentina Dop, e la pizza In Viaggio In Costiera con carpaccio di zucchine, con burrata Golosa di Puglia, aggiunta in uscita dal forno, limoni di Sorrento, filetti di alici di Cetara di Armatore e un pizzico di peperoncino fresco. Due pizze che raccontano la tradizione della verace pizza partenopea con un twist che sa di estate e Costiera, un’esperienza perfetta per chi è in cerca di pizzerie all’aperto a Napoli.

Aperto tutto agosto, il garden restaurant partenopeo è diventato in un solo anno anche il posto giusto per chi desidera un cocktail fatto ad arte, per un dopocena o un aperitivo post lavoro, da gustare al fresco di platani secolari. La proposta beverage, curata dagli esperti bar tender de La Fesseria, è ampia e mescola i classic con signature cocktails dal sapore esotico come HOT BANANA: rum, banana, paprika e Demerara. “Hot Banana nasce dalla voglia di raccontare la nostra idea di estate. È un cocktail che profuma di frutta matura e di Sud America: l’utilizzo del rum Demerara, una delle migliori espressioni di rum invecchiato, conferisce al drink carattere e corpo e gli aromi fruttati si sposano bene con la banana. La paprika, infine, è la spezia perfetta per bilanciare le soluzioni alcoliche amalgamandole in termini di aroma e per dare una nota piccante al drink”, racconta il barman Mario Serrapiglio.

Ex giardino delle delizie dello storico Palazzo Nunziante in piazza dei Martiri 23, Galleria Navarra è il luogo d’incontro, incubatore d’iniziative culturali, cucina, giardino d’arte e cocktail bar, capace di trasformare la voglia di mangiare all’aperto in un vero piacere, con un’esperienza artistica e gastronomica completa nel cuore della città.