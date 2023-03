Logistica, al via Letexpo. Grimaldi (Alis): Momento difficile, istituzioni e imprese devono collaborare

“‘Dal punto di vista socio-economico, ci siamo lasciati alle spalle un 2022 che ha generato grandi incertezze nei mercati internazionali ma soprattutto che ha messo in difficoltà il potere di acquisto di cittadini e imprese a causa della delicata situazione geopolitica, la crisi energetica e il forte aumento dell’inflazione. Sono profondamente convinto che un forte impegno comune e la cooperazione tra imprese ed Istituzioni siano, oggi più che mai, l’unica possibilità per affrontare e superare l’attuale momento”. Lo sottolinea il presidente di Alis, Guido Grimaldi, in occasione dell’inaugurazione di LetExpo, l’evento della logistica e dei trasporti alla Fiera di Verona.