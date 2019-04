Logistica, Astre Plus vara l’hub di Maddaloni per il trasporto dei piccoli lotti

Astre Plus, il servizio di trasporto dedicato ai piccoli lotti di Astre Italia – parte del network europeo di Pmi del trasporto e della logistica – apre un nuovo hub presso l’Interporto di Maddaloni. Il polo campano, che servirà 8 regioni del Centro-Sud Italia (Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia, Calabria) per un totale di 39 province, è operativo dal 12 aprile. Dopo il lancio del servizio alla fine del 2018 presso l’Interporto di Bentivoglio-Bologna e lo spostamento qui anche della sede legale di Astre Italia, il progetto Astre Plus dunque si espande. Strumento unico del suo genere sul territorio nazionale, dedicato alle spedizioni di lotti da 4 bancali in su, Astre Plus si configura come un servizio per gli associati, che applica il funzionamento del pallet network ai lotti. L’apertura del secondo hub nasce dalla volontà di aumentare la competitività nell’interscambio merci tra gli affiliati del Sud Italia, accorciando le trazioni tra l’hub e le sedi degli affiliati.

La sede di Maddaloni si è giovata dell’apporto concreto di uno dei membri di Astre Plus e Astre Italia, Serapide Trans, che con i suoi 5.000 mq di magazzino riesce ad offrire un servizio di cross-docking per tutto il network. L’ulteriore progetto di espansione del servizio prevede la realizzazione di un collegamento intermodale tra l’hub di Maddaloni e quello di Bentivoglio, che aumenti i benefici in termini di competitività e rispetto per l’ambiente. Lavorando con i lotti il network sposa il concetto di consegne dirette: Astre Plus consente a tutti i mezzi coinvolti di non effettuare viaggi a vuoto. Lo stesso mezzo che ritira la merce dall’hub centrale si occupa di consegnare direttamente a destinazione, eliminando le attività di movimentazione nel magazzino dell’affiliato. In questi mesi, Astre Plus è arrivata al numero di 24 aziende affiliate, per un totale di 88 province italiane coperte dal servizio. Sono state, inoltre, aumentate le dimensioni massime del trasporto (4,8 metri lineari per spedizione e peso massimo per metro lineare di 2.250 kg nel rapporto peso volume). Sono, infine, già cominciati i servizi di ritiro diretto e di tracciamento delle spedizioni presso le sedi degli associati stessi a cura di Astre Plus.