Logistica, Cribis entra in Alis. Il presidente Guido Grimaldi: Valore aggiunto per l’associazione

“Siamo veramente orgogliosi dell’ingresso in Alis di Cribis, società leader in Italia nei servizi per la gestione del credito commerciale e lo sviluppo del business nel nostro Paese e all’estero”. Il presidente di Alis Guido Grimaldi annuncia così l’adesione all’Associazione di Cribis, che conta oltre 200 consulenti, più di 15.000 clienti e dispone del più ampio patrimonio informativo sul 100% delle aziende italiane e su oltre 480 milioni di imprese in tutto il mondo grazie all’appartenenza al Dun & Bradstreet Worldwide Network. “L’esperienza e la solidità di Cribis, che supporta tutte le aree aziendali nella pianificazione e nella gestione dei loro processi organizzativi, rappresenteranno – continua Grimaldi – senz’altro un valore aggiunto per la nostra Associazione e per gli obiettivi che perseguiamo nella direzione di crescita del sistema imprenditoriale e delle filiere produttive. Cribis, tra l’altro, aiuta concretamente le imprese a vendere, incassare e crescere, supportandole tutti i giorni non solo a gestire i rischi di credito commerciale e migliorare la propria liquidità ma anche a gestire efficacemente la supply chain e la loro sostenibilità”.

Cribis è una società del gruppo Crif, realtà globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, analytics, servizi di outsourcing e processing nonché avanzate soluzioni in ambito digitale per lo sviluppo del business e l’open banking. Oggi oltre 10.500 banche e società finanziarie, 600 assicurazioni, 82.000 imprese e 1.000.000 di consumatori nel mondo utilizzano i servizi Crif in 50 Paesi.

“Cribis è fiera di entrare in Alis – commenta l’Amministratore delegato Marco Preti – in quanto per noi è davvero fondamentale collaborare con questa importante Associazione che ha messo la sostenibilità al centro della sua attività. La transizione verso la sostenibilità è infatti una delle grandi sfide che le aziende dovranno affrontare nei prossimi anni per rimanere competitive sul mercato e il ruolo di realtà come Alis sarà sempre più determinante per il successo di questo processo”.