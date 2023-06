Logistica dei veicoli, Ecg e Icdp aggiornano la metodologia di previsione

ECG – l’Associazione europea della logistica dei veicoli è lieta di annunciare la

pubblicazione del documento “ECG Guide to Finished Vehicle Logistics forecasting”,

sviluppato in collaborazione con ICDP. Il documento è una versione aggiornata della

prima edizione pubblicata nel 2019, frutto di un’analisi dei problemi collegati alle

previsioni nel settore e basata su interviste condotte con i fornitori di servizi logistici e

con i produttori di automobili.

Dopo anni di carenze di materiali e di chiusure degli stabilimenti automobilistici con

brevissimi preavvisi, la visibilità della catena di fornitura si è ridotta e la conseguente

affidabilità delle previsioni fornite dai produttori di automobili ne ha risentito

pesantemente. Per questo motivo ECG, si è posta come obiettivo strategico nel 2023

deciso di aggiornare la propria metodologia di previsione in modo che sia le case

automobilistiche che i fornitori di servizi logistici abbiano uno strumento aggiornato e

una linea guida adatta al mondo più imprevedibile in cui stiamo lavorando.

Le 13 interviste condotte con gli esperti nella prima metà del 2023 hanno rivelato la

scarsa affidabilità delle previsioni a lungo termine. Quelle a medio termine tendono a

essere più affidabili, ma le previsioni settimanali sono ancora volatili. Un’osservazione

ha riguardato lo stato di scarsità dei flussi informativi verso i fornitori di servizi logistici

che operano nel segmento della logistica dei veicoli finiti, outbound, a differenza dei

fornitori di servizi logistici nel segmento inbound che sono relativamente più informati.

Se i fornitori outbound non sono informati sui cambiamenti prevedibili o sui volumi di

produzione, non possono prepararsi e allocare la capacità necessaria per onorare i

contratti. Gli scarsi flussi di informazioni e l’instabilità dei movimenti dei veicoli negli

ultimi anni hanno quindi avuto un impatto diretto sulla capacità stessa del settore.

Le interviste hanno anche rivelato che i produttori di automobili spesso utilizzano

ancora processi di previsione molto manuali con file Excel in vari formati! Tuttavia, c’è

una maggiore volontà di adottare processi digitali e i fornitori di servizi logistici hanno

sottolineato la necessità di essere informati e coinvolti in questo processo. Entrambe

le parti hanno sottolineato in molte occasioni che “la comunicazione è fondamentale”!

Le interviste con i produttori hanno anche evidenziato la differenza di approccio e di

risorse: alcune case automobilistiche dispongono di risorse dedicate alla

pianificazione del logistica dei veicoli, di una collaborazione diretta con altri reparti

dell’azienda e di contatti regolari con i fornitori di servizi logistici. Altre aziende invece

agionano per “silos”, in cui le vendite, la produzione e la logistica lavorano in flussi

separati che, per la loro natura meno efficiente, producono informazioni incomplete e

ritardate. Uno dei produttori intervistati ha sottolineato: “Fate in modo che la logistica

dei veicoli sia una parte fondamentale dell’incontro di programmazione tra vendite e

produzione, non un ripensamento”.

Il documento, oltre alle parti più teoriche e descrittive, fornisce un esempio specifico

di file da adottare per le previsioni, nonché un modello di ciclo mensile, che forniscono

uno strumento tangibile a tutti coloro che lavorano nella logistica.

A seguito delle numerose interviste condotte, Ben Waller, Direttore Associato di ICDP,

ha concluso: “Dopo aver parlato con i fornitori di servizi logistici e le case

automobilistiche, è emerso chiaramente che una migliore previsione del flusso di

veicoli finiti da parte delle case automobilistiche e un processo stabile e formalizzato

di dialogo continuo tra le case automobilistiche syesse e i fornitori possono, se

combinati, svolgere un ruolo chiave nell’affrontare l’instabilità e la carenza di capacità

che il settore sta affrontando. Le case automobilistiche che fanno un lavoro migliore

di previsione e seguono un processo stabile di dialogo con i loro fornitori, lo fanno in

parte perché sono adeguatamente sostenuti e finanziati come centro di eccellenza

specializzato all’interno dell’organizzazione europea”.

Mike Sturgeon, direttore esecutivo di ECG, ha aggiunto: “Accogliamo con favore

questo aggiornamento tempestivo dell’ICDP che rafforza la necessità di processi di

previsione dettagliati che coinvolgano tutte le parti interessate nella catena di fornitura

dei veicoli finiti, in un momento in cui tutti dobbiamo massimizzare l’uso delle capacità

disponibili”