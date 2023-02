Logistica: in Alis entra Cereal Docks, gruppo italiano leader nella prima trasformazione agro-alimentare

“E’ un grande orgoglio poter annunciare l’ingresso in Alis di Cereal Docks, vera eccellenza del made in Italy e gruppo industriale italiano leader nella prima trasformazione agro-alimentare. Questa importante adesione rappresenta senza dubbio un valore aggiunto per la nostra Associazione, che cresce sempre più in modo trasversale tra tutte le filiere collegate alla logistica e che può contare da oggi sull’esperienza, la professionalità e la visione innovativa di un gruppo in così forte espansione. Mi congratulo inoltre con Cereal Docks per la scelta di divenire una Società Benefit, perseguendo rilevanti finalità di beneficio comune pienamente in linea con la mission di Alis, specialmente in riferimento alla valorizzazione del capitale umano e alla promozione dei giovani talenti, così come all’applicazione di nuovi modelli di logistica a ridotto impatto ambientale e di nuove tecnologie per aumentare sicurezza ed efficienza”. Queste le parole con cui il presidente di Alis, Guido Grimaldi, ha accolto l’ingresso nell’Associazione di Cereal Docks. Con 8 stabilimenti produttivi e 3 centri di stoccaggio, Cereal Docks lavora ogni anno oltre 2,7 milioni di tonnellate di materie prime agricole. Il Gruppo è fornitore delle più importanti filiere al consumo, come quelle delle carni, del latte, dei prodotti da forno. Le sue aziende producono ingredienti da matrici vegetali, in particolare da semi oleosi e cereali, destinati ad applicazioni nei settori feed, food, pharma, cosmetic e technical. Nel Gruppo operano oltre 300 collaboratori diretti in Italia e all’estero, mentre l’occupazione indiretta attraverso l’indotto è stimata in 500 addetti. Il fatturato consolidato è di 1,4 miliardi. Il quartier generale è a Camisano Vicentino (Vicenza), dove quarant’anni fa Mauro e Paolo Fanin hanno fondato l’azienda, esempio di successo di family business.

“Con l’ingresso in Alis Cereal Docks rafforza ulteriormente il suo impegno nella logistica sostenibile che è diventata uno dei nostri driver strategici – commenta Mauro Fanin, Presidente di Cereal Docks – Per garantire le forniture alimentari, è necessario rafforzare il sistema logistico in ottica intermodale, presupposto per la gestione di stock strategici di materie prime agricole. La logistica riveste da sempre un ruolo fondamentale per il nostro Gruppo che opera come anello di congiunzione tra agricoltura e industria. La partecipazione attiva in ALIS ci consentirà di rafforzare la nostra strategia e di realizzare future integrazioni che porteranno importanti benefici a tutta la supply chain”.