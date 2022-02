Logistica sostenibile, Mecar investe in iCarry (consegna al dettaglio alla Gdo con veicoli elettrici e ibridi)

“Mecar, la società di Salerno per i servizi di logistica che fa capo alla famiglia Ferrajoli, continua nel percorso di investimenti sul trasporto merci ecosostenibile e d’avanguardia, entrando nel capitale di iCarry, startup italiana ad alto valore innovativo, operazione che consente alla stessa iCarry di completare la Unique Platform coprendo ca il 30% dell’investimento”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla società campana nella quale si spiega che “per iCarry si tratta di un progetto finanziato anche tramite la vittoria del bando Smart&Start Italia di Invitalia. Mecar, già in partnership commerciale con iCarry per la fornitura di veicoli e servizi aggregati a valore aggiunto, entra così a far parte della compagine strategica per lo sviluppo della logistica a micro servizi dedicata alla smart mobility. L’operazione vede anche la partecipazione nel capitale di Marvik Investimenti, società che investe in startup e Pmi innovative in settori ad alto potenziale di crescita”.

iCarry, co-fondata da Daniel Giovannetti e Gabriele Ferrieri, è la prima piattaforma a garantire agli operatori della grande distribuzione di consegnare al dettaglio in rapidità e nel rispetto dell’ambiente, grazie a una gestione della logistica dell’ultimo miglio con veicoli elettrici e ibridi. Oltre ai vantaggi ecologici, iCarry dimostra una grande attenzione per i suoi dipendenti, inquadrati con contratti ad hoc per tutelare lavoro e sviluppo della professionalità.

“Mecar – afferma Sara Ferrajoli, presidente della società -continua a scommettere sull’innovazione per garantire servizi di logistica efficienti e rispettosi dell’ambiente. Siamo entusiasti di rafforzare il nostro impegno con iCarry, il partner tecnologico ideale per una gestione smart della logistica di ultimo miglio che coniuga sostenibilità ambientale e puntualità nella consegna”.

“Oggi l’e-commerce è sempre più alla base di ogni transazione commerciale e ciò è abilitato dalla Logistica – commenta Daniel Giovannetti, Amministratore delegato di iCarry -. Siamo lieti di questa nuova partnership strategica e industriale – che ci vede soci al fianco del Gruppo Mecar, dal quale trarremo esperienza, sinergie e sviluppo per il nostro percorso di crescita. Abbiamo importanti obiettivi da raggiungere e il percorso che ci vede impegnati in uno dei settori a più ampia espansione globale ci vedrà ancora più forti e dinamici con il “Mecar World” al nostro fianco”.