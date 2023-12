Lol 4, tra i concorrenti Panariello, Santamaria, Tanica, Finocchiaro

Roma, 4 dic. (askanews) – Svelati i nomi dei protagonisti della quarta stagione di “Lol: Chi ride è fuori”, il comedy show Original di Prime Video prodotto in Italia. Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. La novità di quest’anno sarà anche la presenza di un aspirante comico, vincitore di “Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro”.

La quarta stagione in sei episodi (prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios), sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2024.

Una battaglia di sketch senza esclusione di colpi che mostra diversi stili comici: dalla stand-up, all’improvvisazione, fino alla commedia fisica e a tanto altro. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, e da Lillo Petrolo, che per questa stagione vestirà i panni di vero e proprio coach. Alla prima risata di uno dei partecipanti, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. L’ultimo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio per tutte le sei ore di gioco sarà il vincitore.