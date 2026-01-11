L’olio calabrese protagonista al Barbablù: a Napoli una serata di degustazione e racconto

Giovedì 5 febbraio, a partire dalle ore 18,30, il Barbablù, in Via Bisignano 45, ospita una serata dedicata all’olio extra vergine d’oliva, pensata come un momento di incontro tra cultura gastronomica e convivialità. L’aperitivo si trasforma in un’esperienza sensoriale che accompagna il pubblico alla scoperta dell’olio calabrese, raccontato direttamente dai produttori di Jannìa, realtà che aƯonda le proprie radici nel territorio e nella cura artigianale della materia prima. Attraverso una degustazione guidata, i partecipanti saranno invitati a riconoscere profumi, sapori e caratteristiche dell’olio, imparando ad assaggiarlo in modo più consapevole. Un semplice tavolino di pane e olio diventa così il punto di partenza per un racconto fatto di terra, tradizione e lavoro quotidiano, dove il prodotto non è solo cibo ma espressione di un’identità. Un’occasione per riscoprire un gesto antico e spesso dato per scontato, restituendogli valore e significato. Con questa iniziativa, il Barbablù conferma la propria vocazione a ospitare eventi che valorizzano le eccellenze gastronomiche italiane, proponendo format intimi ed eleganti, capaci di unire qualità, divulgazione e socialità.