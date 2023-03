L’Olio Campania è Igp. L’assessore Caputo: Settore in forte espansione, ora rilanciamo la filiera

“Il riconoscimento dell’Igp per l’Olio di Oliva Campania rappresenta uno straordinario risultato per il settore agroalimentare della nostra regione. L’ennesima affermazione per un prodotto di eccezionale qualità che da oggi viene iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette”. Ad affermarlo è Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania “Il settore olivicolo in Campania è in forte espansione e rappresenta già circa il 10% della produzione italiana – aggiunge -. Con il riconoscimento Igp Campania prende il via un progetto di ristrutturazione del settore e di rafforzamento della filiera che deve partire dalle criticità dimensionali delle nostre aziende per favorire, attraverso azioni di marketing, una migliore percezione dell’Olio campano sui mercati nazionali e internazionali”. “Un risultato ottenuto grazie al lavoro del Comitato promotore Olio IGP Campania, presieduto da Raffaele Amore che ringrazio per il lungo lavoro svolto in questi anni. Le grandi sfide si vincono solo con azioni di ampio respiro e strutturali. Ora l’Olio IGP Campania – conclude l’assessore regionale Nicola Caputo – va sostenuto con forza per dare maggiore competitività e riconoscibilità del settore nell’ottica di rafforzamento del brand Campania”.