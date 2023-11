Lollobrigida “Alle regionali si parte da uscenti, ma non per forza”

BAVENO (VERBANIA) (ITALPRESS) – Un vertice di maggioranza sulle candidature alle prossime elezioni regionali “Non credo che sia previsto in queste ore. Noi abbiamo detto che per noi il metodo migliore è quello di fare ottimi programmi, garantire la possibilità ai cittadini di avere ottima amministrazione e per farlo bisogna essere serenamente capaci all’interno di un’alleanza di fare scelte in linea con questo. Lavoriamo con questo di tipo di principio che è la regola aurea credo che debba essere eseguita. Altre non ne abbiamo mai applicate all’interno del centrodestra. Certo che si parte sempre potenzialmente dalle amministrazioni uscenti, però non è detto che per forza debbano essere ribaditi se ci sono opzioni migliori”. Lo ha detto, a margine del Forum Internazionale del Turismo, in corso di svolgimento sul Lago Maggiore, il ministro del Turismo ed esponente di Fdi, Francesco Lollobrigida.

trl/tvi/gtr