Lollobrigida contestato a “Agricoltura È”, “non fa nulla per noi”

Alla tre giorni dedicata al settore a Piazza della Repubblica.

Roma, 24 mar. (askanews) – Contestazione al ministro Lollobrigida durante un dibattito all’inaugurazione del villaggio “Agricoltura È”, la tre giorni dedicata al mondo del settore agricolo a piazza della Repubblica a Roma. Diversi coltivatori – collegati al cosiddetto Comitato Nazionale di Coordinamento e di Azione per l’Evoluzione Agricola – sono intervenute gridando dalla platea accusando il governo di non fare abbastanza: “lei parla ma non fa nulla per noi”. Il ministro dell’Agricoltura ha invitato i carabinieri presenti a non intervenire. Alla fine, date le interruzioni, il dibattito è finito prima del previsto.