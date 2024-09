Lollobrigida: il G7 di Siracusa sarà un’iniziativa aperta

“Mostriamo agli altri quello che abbiamo, prodotti, chef, qualità”

Roma, 17 set. (askanews) – “È un contesto quello di Siracusa legato al G7 che per la prima volta vuole essere un’iniziativa molto aperta. I G7 sono stati sempre visti come delle realtà chiuse, con i leader del Pianeta che si chiudono e parlano tra loro, noi invece vogliamo aprirci, mostrare quello che abbiamo e chiedere agli altri quello che hanno, aprirci alle realtà produttive e imprenditoriali, alle scuole, alle università, agli chef, ai cuochi, che possono mostrare come la trasformazione del prodotto non sia una cosa semplice, ma come servano prodotti di qualità, studi e ricerca”.Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, presentando a Roma presso la sede della Stampa Estera il G7 Agricoltura e Divinazione Expo in programma a Siracusa, sull’isola di Ortigia.”Ci saranno negli eventi del G7 dei cuochi regionali, quelli della nazionale dei cuochi presente in tutto il mondo con i loro iscritti, sono loro i primi testimoni del nostro modello di cucina e di quello che c’è dietro” ha aggiunto.