Lollobrigida “Sostenere l’agricoltura è una scelta strategica”





ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa deve avere la capacità di proteggersi perché siamo in una fase nella quale abbiamo superato le idee che ci hanno messo in testa per cui le guerre non esistevano. Dobbiamo essere onesti e dire che se sei disarmato sei in preda a chi vuole eventualmente occupare la tua nazione e il tuo continente”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ad Atreju. “Non dobbiamo raccontarci follie come nel passato”. Il ministro dell’agricoltura ha continuato: “Si mette in discussione anche la possibilità di approvvigionarsi, spesso anche di generi alimentari. È già successo con l’energia. Ci siamo affidati ad altri con la produzione energetica e ci siamo ritrovati con aumenti esponenziali dei prezzi, con il rischio che non la fornissero più. Può accadere anche con il cibo. Sostenere l’agricoltore è una scelta strategica. Le risorse ci sono e vanno indirizzate bene. Il sostegno all’agricoltura è scritto nei trattati come necessità dell’Europa di essere più sicura e più prospera”.

