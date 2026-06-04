L’Oltre il Pil di Enrico Giovannini nella lettura dell’ Enciclica  “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV

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Esperienze cognitive dall’albero della vita di Claudio Quintano
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di Claudio Quintano,  assistito da IA Gemini GOOGLE 

 

Oggi, 4 giugno 2026,  l’articolo di Enrico Giovannini (Direttore scientifico dell’ASviS) su AVVENIRE, che mette in luce un tema fondamentale per il futuro del nostro pianeta e della società: il superamento del PIL (Prodotto Interno Lordo) come unico indicatore del successo di un Paese, dal titolo “Nuovi indicatori per una crescita di tutti”  – OLTRE LA TRAPPOLA DEL PIL: LA QUANTITÀ NON BASTA A MISURARE LO SVILUPPO –

Ecco una sintesi e un’analisi dei punti chiave emersi dal testo, con l’assistenza di IA GeminiGOOGLE,  strutturata per comprendere al meglio questa importante svolta culturale ed economica.

  1. Il problema del PIL: perché non basta più

Il PIL misura principalmente il valore monetario dei beni e dei servizi prodotti in un anno. Tuttavia, come sottolineato sia dall’autore che da Papa Francesco nella nuova enciclica Magnifica humanitas, questo indicatore presenta grossi limiti:

  • Esclude il benessere umano: Non tiene conto della qualità della vita, della salute, delle relazioni sociali o della felicità delle persone.
  • Ignora l’ambiente: Non calcola il prezzo della distruzione ambientale o del consumo delle risorse naturali.
  • Non valuta l’equità: Un Paese può avere un PIL in forte crescita, ma una ricchezza concentrata nelle mani di pochissimi, lasciando la maggioranza della popolazione in povertà.
  1. La convergenza tra Scienza e Fede

Il cuore dell’articolo è la straordinaria coincidenza temporale e di visione tra il mondo della ricerca scientifica/statistica e il magistero della Chiesa:

  • Il Rapporto ONU “Misurare ciò che conta”: Curato da un gruppo di esperti (tra cui lo stesso Giovannini) nominati nel 2025, propone raccomandazioni concrete per adottare metriche complementari al PIL.
  • L’Enciclica Magnifica humanitas: Per la prima volta un Papa si esprime in modo così netto (in particolare nei paragrafi 83, 84, 94 and 159), chiedendo di superare i vecchi parametri economici a favore di uno “sviluppo integrale”.

Come la Laudato si’ del 2015 spinse la politica internazionale verso l’Accordo di Parigi e l’Agenda 2030, l’auspicio è che questo nuovo documento papale dia la spinta decisiva all’Assemblea Generale dell’ONU per approvare le nuove metriche.

  1. La proposta: misurare il “Benessere Equo, Inclusivo e Sostenibile”

Il nuovo modello proposto dagli esperti si basa su una struttura molto più ampia rispetto alla semplice crescita numerica.

I Tre Elementi Fondanti

Senza questi pilastri, non può esistere alcuna forma di benessere:

  1. La pace
  2. La tutela dei diritti umani
  3. Il rispetto per il Pianeta

Le Sette Dimensioni del Benessere Attuale

Per capire come stanno davvero le persone oggi, si propone di monitorare:

  • Condizioni materiali e lavoro
  • Salute
  • Educazione
  • Sicurezza
  • Coesione sociale
  • Qualità delle istituzioni
  • Condizioni dell’ambiente

A queste si aggiunge la valutazione soggettiva delle persone, utile a misurare elementi intangibili ma vitali come la solitudine, i legami affettivi e la spiritualità.

  1. Tecnologia e Futuro: Mezzi, non Fini

Un punto di forte contatto tra il Rapporto ONU e il pensiero del Papa riguarda l’evoluzione tecnologica (inclusa l’Intelligenza Artificiale). Entrambi concordano sul fatto che la tecnologia sia un mezzo per migliorare la vita umana e non un fine in sé. Se la tecnologia cresce senza un’adeguata maturazione etica, si rischia di valutare l’essere umano solo in base alle sue prestazioni lavorative o produttive (“avere di più” anziché “essere di più”).

Conclusione: Il ruolo della Diplomazia e del Dialogo

Adottare questi nuovi indicatori significa cambiare radicalmente il modo in cui i governi decidono le leggi, le tasse e gli investimenti. L’articolo si chiude con un appello affinché la diplomazia vaticana e i governi mondiali collaborino. Nonostante le differenze ideologiche o gli interessi contrastanti, la sfida di oggi è trovare un consenso globale per un progetto economico che metta al centro la giustizia sociale e la custodia del pianeta, garantendo un futuro dignitoso anche alle prossime generazioni. 

 

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