L’Oltre il Pil di Enrico Giovannini nella lettura dell’ Enciclica  “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV

di Claudio Quintano, assistito da IA Gemini GOOGLE

Oggi, 4 giugno 2026, l’articolo di Enrico Giovannini (Direttore scientifico dell’ASviS) su AVVENIRE, che mette in luce un tema fondamentale per il futuro del nostro pianeta e della società: il superamento del PIL (Prodotto Interno Lordo) come unico indicatore del successo di un Paese, dal titolo “Nuovi indicatori per una crescita di tutti” – OLTRE LA TRAPPOLA DEL PIL: LA QUANTITÀ NON BASTA A MISURARE LO SVILUPPO –

Ecco una sintesi e un’analisi dei punti chiave emersi dal testo, con l’assistenza di IA GeminiGOOGLE, strutturata per comprendere al meglio questa importante svolta culturale ed economica.

Il problema del PIL: perché non basta più

Il PIL misura principalmente il valore monetario dei beni e dei servizi prodotti in un anno. Tuttavia, come sottolineato sia dall’autore che da Papa Francesco nella nuova enciclica Magnifica humanitas, questo indicatore presenta grossi limiti:

Esclude il benessere umano: Non tiene conto della qualità della vita, della salute, delle relazioni sociali o della felicità delle persone.

Ignora l’ambiente: Non calcola il prezzo della distruzione ambientale o del consumo delle risorse naturali.

Non valuta l’equità: Un Paese può avere un PIL in forte crescita, ma una ricchezza concentrata nelle mani di pochissimi, lasciando la maggioranza della popolazione in povertà.

La convergenza tra Scienza e Fede

Il cuore dell’articolo è la straordinaria coincidenza temporale e di visione tra il mondo della ricerca scientifica/statistica e il magistero della Chiesa:

Il Rapporto ONU “Misurare ciò che conta”: Curato da un gruppo di esperti (tra cui lo stesso Giovannini) nominati nel 2025, propone raccomandazioni concrete per adottare metriche complementari al PIL.

L’Enciclica Magnifica humanitas: Per la prima volta un Papa si esprime in modo così netto (in particolare nei paragrafi 83, 84, 94 and 159), chiedendo di superare i vecchi parametri economici a favore di uno “sviluppo integrale” .

Come la Laudato si’ del 2015 spinse la politica internazionale verso l’Accordo di Parigi e l’Agenda 2030, l’auspicio è che questo nuovo documento papale dia la spinta decisiva all’Assemblea Generale dell’ONU per approvare le nuove metriche.

La proposta: misurare il “Benessere Equo, Inclusivo e Sostenibile”

Il nuovo modello proposto dagli esperti si basa su una struttura molto più ampia rispetto alla semplice crescita numerica.

I Tre Elementi Fondanti

Senza questi pilastri, non può esistere alcuna forma di benessere:

La pace La tutela dei diritti umani Il rispetto per il Pianeta

Le Sette Dimensioni del Benessere Attuale

Per capire come stanno davvero le persone oggi, si propone di monitorare:

Condizioni materiali e lavoro

Salute

Educazione

Sicurezza

Coesione sociale

Qualità delle istituzioni

Condizioni dell’ambiente

A queste si aggiunge la valutazione soggettiva delle persone, utile a misurare elementi intangibili ma vitali come la solitudine, i legami affettivi e la spiritualità.

Tecnologia e Futuro: Mezzi, non Fini

Un punto di forte contatto tra il Rapporto ONU e il pensiero del Papa riguarda l’evoluzione tecnologica (inclusa l’Intelligenza Artificiale). Entrambi concordano sul fatto che la tecnologia sia un mezzo per migliorare la vita umana e non un fine in sé. Se la tecnologia cresce senza un’adeguata maturazione etica, si rischia di valutare l’essere umano solo in base alle sue prestazioni lavorative o produttive (“avere di più” anziché “essere di più”).

Conclusione: Il ruolo della Diplomazia e del Dialogo

Adottare questi nuovi indicatori significa cambiare radicalmente il modo in cui i governi decidono le leggi, le tasse e gli investimenti. L’articolo si chiude con un appello affinché la diplomazia vaticana e i governi mondiali collaborino. Nonostante le differenze ideologiche o gli interessi contrastanti, la sfida di oggi è trovare un consenso globale per un progetto economico che metta al centro la giustizia sociale e la custodia del pianeta, garantendo un futuro dignitoso anche alle prossime generazioni.