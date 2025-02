“Francesco, la città prega per te”

Buenos Aires, 21 feb. (askanews) – “Francesco, la città prega per te”, è l’omaggio al Papa comparso sull’ obelisco di Buenos Aires dopo una settimana in ospedale per una polmonite. Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma il 14 febbraio per una bronchite, poi diventata una polmonite bilaterale.