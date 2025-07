L’omaggio alla camera ardente di Diogo Jota e del fratello Andre

Anche premier e presidente portoghese, fiori all’Anfield a Liverpool

Gondomar, 4 lug. (askanews) – Decine di persone hanno reso omaggio all’attaccante portoghese del Liverpool Diogo Jota e a suo fratello Andre Silva nella camera ardente allestita a Gondomar piccola città vicino a Porto, dove i due uomini sono cresciuti. I due sono morti in un incidente d’auto a Zamora, nord ovest della Spagna: secondo le autorità la macchina è uscita di strada a causa dello scoppio di una ruota durante un sorpasso.Tante le personalità del calcio e non solo che hanno reso omaggio alle salme, accolti dai genitori dei due calciatori, fra questi il primo Ministro Luis Montenegro e il Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.Tanta commozione anche a Liverpool, dove decine di tifosi hanno lasciato fiori e messaggi fuori dall’Anfield Stadium per Diogo Jota che aveva 28 anni ed era sposato da soli 11 giorni. Lascia 3 figli. Il fratello aveva 25 anni e giocava nel Futebol Clube de Penafiel, seconda divisione portoghese.I funerali si svolgeranno sabato.