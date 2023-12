L’omaggio “sincero” di Lina Sastri a Eduardo de Filippo all’Augusteo

Roma, 2 dic. (askanews) – “Eduardo mio. Maestro di vita e di palcoscenico”, una drammaturgia sincera in parole, musica e poesia, che racconta Eduardo attraverso i ricordi personali di Lina Sastri, della sua conoscenza in teatro e nella vita va in scena sabato 9 dicembre alle 21 e domenica 10 alle 18 al Teatro Augusteo di Napoli.

Sastri, che firma drammaturgia e regia, racconterà l'”uomo Eduardo” attraverso lettere, poesie e qualche citazione delle sue opere, il tutto accompagnato dalla musica che amava.

Sul palco con l’attrice un’ensemble composta da Filippo D’Allio (chitarra), Luigi Sigillo (contrabbasso), Giacomo Mirra (violino), Ciro Cascino (pianoforte), Domenico Monda (percussioni).