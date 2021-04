Lombardia: accordo Regione-Irccs pubblici, 4 mln per brevetti e terapie avanzate (2)

(Adnkronos) – Il primo progetto, ‘Force-4-cure’, acronimo per ‘piattaforme cellulari per la ricerca e lo sviluppo di terapie avanzate in life science’, punta a terapie cellulari avanzate personalizzate nell’ambito life science. Sarà finanziato con 2 milioni di euro da Regione Lombardia a valere su risorse Por – Fesr 2014 – 2020 e avrà ricadute di impatto sull’ecosistema economico e scientifico lombardo.