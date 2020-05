Lombardia: approvato emendamento a sostegno inquilini case Aler

Milano, 26 mag. (Adnkronos) – Le risorse provenienti dalle valorizzazioni degli alloggi Aler per tutto il 2020 saranno utilizzati per sostenere gli inquilini morosi incolpevoli e per le manutenzioni ordinarie. È quanto prevede un emendamento del Partito Democratico, prima firmataria la consigliera Carmela Rozza, alla legge di revisione normativa ordinamentale 2020 approvata oggi in Consiglio regionale. Di analogo contenuto un ordine del giorno della Lega, anch’esso approvato in modo bipartisan dall’Aula.