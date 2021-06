Milano, 29 giu. (Adnkronos) – L’avvocato Giuseppe Fortunato, che con il suo ricorso al Consiglio di Stato ha fatto decadere a maggio la nomina di Carlo Lio a difensore civico della Lombardia, ritiene che anche l’ultima nomina non sia legittima. “Al giudice amministrativo mi sono già rivolto per chiedere il rispetto delle leggi e della sentenza emanata ma non escludo ogni altra azione a tutela della legalità persistentemente violata”, spiega in una nota Fortunato.